images
images
images
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 77MM набор из 3 фильтров 77 мм
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 77MM набор из 3 фильтров 77 мм
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 77MM набор из 3 фильтров 77 мм

Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 77MM набор из 3 фильтров 77 мм

Hoya
Артикул: DAN-3061

Набор из трех фильтров диаметром 77 мм Hoya KIT.

Набор включает самые необходимые фильтры: защитный ультрафиолетовый UV(C) HMC MULTI, поляризационный PL-CIR и нейтрально-серый NDx8.

Описание

Ультрафиолетовый фильтр блокирует практически весь спектр ультрафиолетовых лучей, повышая качество фотографий. Имеет многослойное покрытие, мультипросветление, пропускающее 97% света. Фильтр защитит объектив от пыли, отпечатков пальцев, царапин и других возможных повреждений. Может использоваться постоянно для защиты передней линзы объектива.

Поляризационный фильтр с круговой поляризацией устраняет нежелательные отражения света и повышает четкость и контрастность изображения. Не влияет на цветовой баланс.

Нейтрально-серый фильтр с плотностью 8x понижает экспозицию на три стопа. Такой фильтр позволяет снимать с открытой диафрагмой, уменьшив тем самым глубину резкости, и долгой выдержкой при ярком освещении. 

Диаметр фильтров - 77 мм.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fotokvant BN-1650 Black нетканый фон 1,6х5,0 м черный
Fotokvant BN-1650 Black нетканый фон 1,6х5,0 м черный
Fotokvant BN-1650 Black нетканый фон 1,6х5,0 м черный
Арт. FTR-1308
Fotokvant BN-1650 Black нетканый фон 1,6х5,0 м черный
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фон нетканый Fotokvant. Размер 1,6х5,0 м.

Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Вес - 1,2 кг.

1 280 ₽
В корзину
Fotokvant BN-1650 White нетканый фон 1,6х5,0 м белый
Fotokvant BN-1650 White нетканый фон 1,6х5,0 м белый
Fotokvant BN-1650 White нетканый фон 1,6х5,0 м белый
Арт. FTR-1297
Fotokvant BN-1650 White нетканый фон 1,6х5,0 м белый
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фон нетканый Fotokvant BN-1650. Размер 1,6х5,0 м. Цвет белый.

Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Вес - 1,2 кг.

1 280 ₽
В корзину
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 58MM набор из 3 фильтров 58 мм
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 58MM набор из 3 фильтров 58 мм
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 58MM набор из 3 фильтров 58 мм
Арт. DAN-3057
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 58MM набор из 3 фильтров 58 мм
Наличие
в наличии 1-3 шт

Набор из трех фильтров диаметром 58 мм Hoya KIT.

Набор включает самые необходимые фильтры: защитный ультрафиолетовый UV(C) HMC MULTI, поляризационный PL-CIR и нейтрально-серый NDx8.

7 290 ₽
В корзину
Fotokvant Hood-77 бленда 77 мм
Fotokvant Hood-77 бленда 77 мм
Fotokvant Hood-77 бленда 77 мм
Арт. DAN-2402
Fotokvant Hood-77 бленда 77 мм
Наличие
более 10 шт

Бленда для объектива Fotokvant Hood-77 посадочный диаметр 77 мм.

Использование бленды ограничивает попадание нежелательного бокового света при съемке, увеличивая контрастность и естественность цветопередачи, защищает от нежелательных бликов и засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара. Устанавливается на резьбу 77 мм и подходит для всех объективов с такой резьбой под фильтр.

640 ₽
В корзину
B+W BASIC S03 CPL MRC циркулярный поляризационный фильтр для объектива 43 мм
B+W BASIC S03 CPL MRC циркулярный поляризационный фильтр для объектива 43 мм
B+W BASIC S03 CPL MRC циркулярный поляризационный фильтр для объектива 43 мм
Арт. MTG-0694
B+W BASIC S03 CPL MRC циркулярный поляризационный фильтр для объектива 43 мм
Наличие
в наличии 4-10 шт

B+W BASIC S03 CPL MRC циркулярный поляризационный фильтр для объектива 43 мм.

Стандартный поляризационный фильтр от B+W. От фильтров серии Käsemann отличается более плотной поляризационной пленкой, которая хуже пропускает свет. Этот фильтр ограничивает светопропускаемость на 2.3 - 2.8 ступени (в зависимости от положения относительно солнца). Фильтр имеет 16-слойное просветляющее покрытие MRC (Multi-Resistant Coating), исключающее появление отражений и бликов (светопропускаемость более 99.5%). Покрытие MRC имеет твердый верхний слой, стойкий к появлению царапин и потертостей, а также отталкивающий влагу (воду, грязь, жир, и так далее). Капли дождя быстро скатываются по такому фильтру, не оставляя за собой следов.

8 950 ₽
В корзину

Видео

Себастьян Салгаду
Себастьян Салгаду
Сергей Максимишин: &quot;Фотограф должен быть рассказчиком&quot;
Сергей Максимишин: "Фотограф должен быть рассказчиком"
Gaffer tape - клейкая лента для профессионалов
Gaffer tape - клейкая лента для профессионалов
ВИТТОРИО СТОРАРО — ИТАЛЬЯНСКИЙ ВИДЕООПЕРАТОР, КОТОРЫЙ УЧИТСЯ ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ
ВИТТОРИО СТОРАРО — ИТАЛЬЯНСКИЙ ВИДЕООПЕРАТОР, КОТОРЫЙ УЧИТСЯ ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.