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Falcon Eyes CPL 49 mm циркулярный поляризационный фильтр
Falcon Eyes CPL 49 mm циркулярный поляризационный фильтр
Falcon Eyes CPL 49 mm циркулярный поляризационный фильтр
Falcon Eyes CPL 49 mm циркулярный поляризационный фильтр

Falcon Eyes CPL 49 mm циркулярный поляризационный фильтр

Falcon Eyes
Артикул: DAN-5440

Циркулярный поляризационный фильтр Falcon Eyes CPL 49 мм.

Циркулярный поляризационный фильтр для объектива диаметром 49 мм. Оправа - алюминий. Фильтр предназначен для повышения детализации объекта съемки, он также предохраняет линзу объектива от случайного загрязнения и механических повреждений. В передней части фильтра предусмотрена внутренняя резьба с шагом 0,75 мм для крепления других светофильтров, объективной крышки или резьбовой бленды.

Описание

Характеристики:

  • диаметр - 49 мм
  • материал оправы - алюминий
  • материал светофильтра - стекло
  • просветление - однослойное с каждой стороны
  • тип оправы - стандартная, с резьбой

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