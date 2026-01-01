Falcon Eyes CPL 49 mm циркулярный поляризационный фильтр

Характеристики:
- диаметр - 49 мм
- материал оправы - алюминий
- материал светофильтра - стекло
- просветление - однослойное с каждой стороны
- тип оправы - стандартная, с резьбой
Москва
Малая Семеновская 3с6
Циркулярный поляризационный фильтр Falcon Eyes CPL 49 мм.
Циркулярный поляризационный фильтр для объектива диаметром 49 мм. Оправа - алюминий. Фильтр предназначен для повышения детализации объекта съемки, он также предохраняет линзу объектива от случайного загрязнения и механических повреждений. В передней части фильтра предусмотрена внутренняя резьба с шагом 0,75 мм для крепления других светофильтров, объективной крышки или резьбовой бленды.
Характеристики:
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