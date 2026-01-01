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B+W (70236) F-Pro 010 MRC 67 мм UV-Haze фильтр ультрафиолетовый для объектива

B+W (70236) F-Pro 010 MRC 67 мм UV-Haze фильтр ультрафиолетовый для объектива

B+W
Артикул: NVF-5516

B+W F-Pro 010 MRC 67 мм UV-Haze – ультрафиолетовый фильтр, который позволяет делать фотографии более яркими. Предназначен для блокировки УФ-компонентов, находящихся в дневном свете. Фильтр предохраняет линзу объектива от случайного загрязнения, а также механических повреждений. Диаметр фильтра 67 мм.

Описание

Данный фильтр имеет высочайшую прозрачность (абсолютно бесцветен) и очень незначительные отражающие свойства в совокупности с феноменальной прочностью. Все это достигнуто, благодаря качественному многослойному MRC-просветлению. Фильтр изготовлен из Schott-стекла наивысшего качества и имеет профессиональную латунную оправу F-Pro.

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