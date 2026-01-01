B+W (70236) F-Pro 010 MRC 67 мм UV-Haze фильтр ультрафиолетовый для объектива

Данный фильтр имеет высочайшую прозрачность (абсолютно бесцветен) и очень незначительные отражающие свойства в совокупности с феноменальной прочностью. Все это достигнуто, благодаря качественному многослойному MRC-просветлению. Фильтр изготовлен из Schott-стекла наивысшего качества и имеет профессиональную латунную оправу F-Pro.
Fotokvant RFLH-06 – универсальный поворотный адаптер для крепления оборудования. Имеет почти все виды крепления - стандартные резьбовые соединения 1/4", 3/8", 5/8" и горячий башмак.