Benro SHD ND8 IR ULCA WMC Ø 67 мм светофильтр нейтрально-серый

Fotokvant CAP-67-Clean – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика. Предназначена для объективов Canon, Nikon, Sony, Minolta. Диаметр – 67 mm.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Создает затемнение всего изображения, что позволяет фотографировать с более открытой диафрагмой или с более длинной выдержкой, чем обычно требуется.Увеличивая диафрагму или уменьшая время экспозиции, вы можете контролировать глубину резкости и контролировать динамику движения. Фильтры нейтральной плотности не влияют на окраску изображения и идеально подходят для сочетания с другими типами фильтров.
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Fotokvant CAP-67-Clean – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика. Предназначена для объективов Canon, Nikon, Sony, Minolta. Диаметр – 67 mm.
Fujimi FCRH67 - трехступенчатая резиновая складная бленда на резьбу 67 мм.
Мультисистемная бленда совместима с объективами, имеющими соответствующую резьбу. Применяется для защиты от нежелательных бликов и засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара.