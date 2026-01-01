Benro SHD CPL-HD ULCA WMC/SLIM Ø 67 мм светофильтр поляризационный.

Изготовлен из лучшего стекла серии B270 немецкого производителя оптического стекла Schott.
16-слойное мульти просветление ULCA (Ultra Low Chromatic Aberration) - уменьшает блики (даже при контровом свете) и значительно снижает хроматическую аберрацию (среднее светопропускание> 99,0% при 420-680 Нм).
Многослойное покрытие NANO WMC – устойчиво к механическому воздействию, отталкивает воду и жир, облегчает очистку фильтра.
Японское поляризационное покрытие - сводит к минимуму отражения, делает цвета более яркими за счет увеличения насыщенности.
Оптическая технология полировки HD - обеспечивает чрезвычайно плоскую оптическую поверхность для получения исключительно четких изображений без ореолов.
Матово-чёрное покрытие Black Edge внутренней поверхности оправы фильтра - предотвращает переотражение и засветку.
Латунная оправа (Brass Ring) - изготовлена на высокоточных станках, более устойчива к боковым ударам и сводит к минимуму риск «закусывание» фильтра при установке на объектив, в отличии от других материалов.
Одна из самых тонких (Slim) оправ фильтра на рынке - исключает виньетирование на широкоугольных объективах, сохраняет профиль фильтра более компактным.
Поляризационный фильтр FST NANO-X CPL диаметром 82 мм.
Поляризационный циркулярный фильтр изготовлен из немецкого стекла высочайшего качества Schott B270, имеет многослойное просветление (18 слоев) и может работать, как нейтральный фильтр с плотностью 0,6 (2 ступени). Диаметр - 82 мм.