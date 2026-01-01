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Benro SHD CPL-HD ULCA WMC/SLIM Ø 67 мм светофильтр поляризационный
Benro SHD CPL-HD ULCA WMC/SLIM Ø 67 мм светофильтр поляризационный

Benro SHD CPL-HD ULCA WMC/SLIM Ø 67 мм светофильтр поляризационный

Benro
Артикул: MTG-0655

Benro SHD CPL-HD ULCA WMC/SLIM Ø 67 мм светофильтр поляризационный.

Фильтр предназначен для уменьшения отражений и бликов от неметаллических поверхностей. Делает изображения более чёткими, с большей детализацией, увеличивая насыщенность и контраст. 

Описание

Изготовлен из лучшего стекла серии B270 немецкого производителя оптического стекла Schott.

16-слойное мульти просветление ULCA (Ultra Low Chromatic Aberration) - уменьшает блики (даже при контровом свете) и значительно снижает хроматическую аберрацию (среднее светопропускание> 99,0% при 420-680 Нм).

Многослойное покрытие NANO WMC – устойчиво к механическому воздействию, отталкивает воду и жир, облегчает очистку фильтра.

Японское поляризационное покрытие - сводит к минимуму отражения, делает цвета более яркими за счет увеличения насыщенности.

Оптическая технология полировки HD - обеспечивает чрезвычайно плоскую оптическую поверхность для получения исключительно четких изображений без ореолов.

Матово-чёрное покрытие Black Edge внутренней поверхности оправы фильтра - предотвращает переотражение и засветку. 

Латунная оправа (Brass Ring) - изготовлена на высокоточных станках, более устойчива к боковым ударам и сводит к минимуму риск «закусывание» фильтра при установке на объектив, в отличии от других материалов.

Одна из самых тонких (Slim) оправ фильтра на рынке - исключает виньетирование на широкоугольных объективах, сохраняет профиль фильтра более компактным.

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