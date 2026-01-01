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Hoya PL-CIR FUSION ANTISTATIC 72 мм поляризационный фильтр
Hoya PL-CIR FUSION ANTISTATIC 72 мм поляризационный фильтр
Hoya PL-CIR FUSION ANTISTATIC 72 мм поляризационный фильтр
Hoya PL-CIR FUSION ANTISTATIC 72 мм поляризационный фильтр

Hoya PL-CIR FUSION ANTISTATIC 72 мм поляризационный фильтр

Hoya
Артикул: DAN-7181

Поляризационный фильтр Hoya PL-CIR FUSION ANTISTATIC, диаметр - 72 мм.

Поляризационный фильтр Hoya PL-CIR серии FUSION ANTISTATIC имеет ряд неоспоримых преимуществ. Фильтр не только создает поляризационный эффект, но и имеет антистатическое покрытие для защиты от пыли. Диаметр фильтра - 72 мм.

Описание

Фильтры серии FUSION производятся в Японии из высококачественного оптического стекла и рассчитаны на профессиональных фотографов. Поляризационный фильтр с круговой поляризацией устраняет нежелательные отражения света и повышает четкость и контрастность изображения, не влияя при этом на цветовой баланс. 

Фильтр имеет девять слоев антибликового просветления с обеих сторон, антистатическое, водоотталкивающее и жиростойкое покрытие для защиты от загрязнения и специальное покрытие, устойчивое к царапинам.

Сверхтонкая прочная оправа, изготовленная по технологии сборки прессинговым методом, идеально подойдет для широкоугольных объективов.

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