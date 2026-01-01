B+W BASIC 486 UV/IR cut 62мм блокирующий УФ/ИК излучение светофильтр для объектива

У светофильтра нет экспозиционного фактора.
Светофильтр сделан из высококачественного стекла Schott в профессиональной латунной оправе BASIC.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Блокирующий УФ/ИК светофильтр для цифровой съемки диаметром 62 мм - фильтр специального назначения. Устраняет нежелательные ультрафиолетовые и инфракрасные составляющие света, приводящих к паразитным изображениям и снижению резкости. Предотвращает преобладание определенных цветовых оттенков и отсутствия резкости. Яркость, резкость и точность градации цветов изображения увеличиваются.
У светофильтра нет экспозиционного фактора.
Светофильтр сделан из высококачественного стекла Schott в профессиональной латунной оправе BASIC.
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Переходное кольцо Fotokvant LAD M42-micro 4/3.
Переходное кольцо предназначено для установки неавтофокусных объективов с резьбовым креплением M-42 на цифровые зеркальные фотокамеры Olympus/Panasonic с байонетом Micro 4/3. Вес - 60 грамм.
Переходник Fujimi FJAR-42EOS для объектива M42-EOS (Canon).
Переходное кольцо предназначено для установки объективов с резьбовым креплением M-42, на цифровые зеркальные фотокамеры с байонетом EOS (Canon). Переходник изготовлен из алюминия. Вес - 10 грамм.