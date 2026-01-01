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B+W (44843) F-Pro S03 MRC 72 мм Pol-Сirc циркулярный поляризационный фильтр для объектива

B+W (44843) F-Pro S03 MRC 72 мм Pol-Сirc циркулярный поляризационный фильтр для объектива

B+W
Артикул: DAN-0518

B+W F-Pro S03 MRC 72 мм Pol-Сirc – поляризационный фильтр.

Предназначен для повышения детализации объекта съемки и устранения бликов, отражений от поверхностей объектов. Фильтр также предохраняет линзу объектива от случайного загрязнения и механических повреждений. Аксессуар изготовлен из Schott-стекла наивысшего качества и имеет профессиональную латунную оправу F-Pro. Диаметр, мм – 72.

Описание

B+W (44843) F-Pro S03 MRC 72 мм Pol-Сirc циркулярный поляризационный фильтр для объектива

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