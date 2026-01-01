Godox Ving V860IIIS TTL вспышка накамерная для Sony. 

Описание

Накамерная вспышка Godox Ving со съемным аккумулятором, которая сохраняя преимущества вспышек, такие как мощность, скорость и встроенная система беспроводной синхронизации Godox X, получила новые расширенные функции и настройки.

Ving V860IIIS совместимы с системами TTL, что делает их отличным вариантом для камер Sony в качестве единственной или ведущей вспышки, а также ведомой вспышки для использования вне камеры (любого производителя). Существуют также модели вспышки Godox Ving V860IIIN TTL, Godox Ving V860IIIC TTL, Godox Ving V860IIIF совместимые с камерами Nikon/Canon/Fuji и т.д.

Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор* обеспечивает до 480 импульсов на полной мощности с ведущим числом 60 (при ISO 100 и 200) и временем перезарядки около 1,5 секунд. Это даст возможность, ловить уникальные кадры и не тратить время на перезарядку аккумулятора.



Источник постоянного света LED 2Вт, размещенный на корпусе вспышки, выдает равномерный световой поток с постоянной цветовой температурой 5300±200К и регулируемой яркостью в 10 ступеней. Дополнительное освещение приближено к естественному солнечному свету, и легко «смешивается» с другими источниками света для натуралистичного цветового баланса в любом месте съемки. Регулировка яркости позволяет создать желаемый уровень освещенности и подчеркнуть степень детализации. Кроме того, дополнительное освещение позволит снимать с более низким ISO и облегчит фокусировку.



V860III работает в автоматическом режиме TTL, ручном режиме и стробоскопическом режиме. Такие функции, как высокоскоростная синхронизация HSS (до 1/8000 с), экспокоррекция вспышки FEC, брекетинг экспозиции вспышки FEB, синхронизация по второй шторке и т.д., помогут получить кадр даже в сложных условиях согласно творческим задумкам.



Кнопка переключения между режимами TTL и ручным M, расположенная на торце корпуса вспышки, будет всегда под рукой и позволит быстро переключиться в нужный режим.



Благодаря встроенной системе беспроводного управления Godox 2.4 X, V860III совмещает функции передатчика и приемника в одном устройстве, обеспечивая максимальную гибкость и удобство для совместной работы с другими импульсными источниками света. V860III в качестве ведущей вспышки может управлять несколькими накамерными или студийными вспышками, оснащенными системой Godox X. При использовании вне камеры вспышка V860III будет также совместима с радиосинхронизаторами Godox X, такими как X1, X2, XPRO и т.д.



Угол освещения вспышки регулируется в соответствии с фокусным расстоянием объектива от 20 мм до 200 мм автоматически или вручную, чтобы эффективно распределить световой поток и избежать затемнения периферийных областей кадра. Независимо от того, снимает ли фотограф широкоугольным объективом в условиях ограниченного пространства или портретным объективом издалека, вспышка будет естественным образом освещать объект целиком.



Головка вспышки поворачивается по горизонтали от 0° до 330° и по вертикали от -7° до 120°, что позволит выбрать необходимый угол отражения при съемке со вспышкой для получения наилучшего изображения.



Вспышка оснащена быстросъемным креплением с фиксатором и кнопкой, которое надежно удерживает вспышку на камере, а также позволяет быстро установить или снять её.



*С 07.06.2022 вместо литиевого аккумулятора Godox VB26 (7,2В / 2600мАч) в комплект поставки входит аккумулятор Godox VB26A (7,2В / 3000мАч) .

Характеристики :

Совместимые камеры Sony (TTL)

Режимы управления TTL и ручной

Ведущее число 60 (м, ISO100)

Количество вспышек 480 импульсов (при полной мощности)

Время перезарядки Около 1,5с

Длительность импульса 1/300с-1/20000с

Угол подсветки от 20 до 200 ммАвтоматический зум (угол подсветки выбирается автоматически в зависимости от фокусного расстояния объектива и размера изображения)

Ручной зум

Поворот/наклон головки вспышки: от 0˚до 330˚ горизонтально и от -7˚ до 120˚ вертикально

Компенсация вспышки (FEC) Ручная FEC и FEB: ±3 ступени с шагом 1/3 (Ручная FEC и FEB могут комбинироваться)

Блокировка экспозиции Кнопками или <*>

Подсветка автофокуса - эффективное расстояние (приблиз.) В центре: 0,6~10мПо краям: 0,6~5 м

Энергосбережение Автоматическое отключение после 90 секунд бездействия (60 минут в режиме ведомой вспышки)

Методы синхронизации беспроводная синхронизация, «горячий башмак», гнездо для синхрокабеля 2,5 мм Режимы синхронизации - высокоскоростная синхронизация (до 1/8000 секунды), синхронизация по первой шторке, синхронизация по второй шторке

Режим стробоскопа Есть (до 100 импульсов, 100 Гц)

Пилотный свет LED 2Вт 5300±200К

Режимы беспроводного управления Режим ведущей вспышки (Master), режим ведомой вспышки (Slave), Выкл.Беспроводное управление Godox X (5 групп, 32 канала, ID 01…99) Частотный диапазон 2.4ГГц (2413.0…2465.0МГц) Радиус передачи сигнала (приблиз.) 100 м

Источник питания Li-ion батарея VB26 (7,2В / 2600мАч) или VB26A (7,2В / 3000мАч)

Размеры 195х75х59мм

Вес 410г/530г (без/с аккумулятором)





