Godox WEC Kit2 радиосистема накамерная

Характеристики:
- Диаграмма направленности - всенаправленный
- Диапазон частот 2402 МГц - 2480 МГц
- Мощность сигнала 1 мВт
- Мах SPL - 110 Дб
- Суммарные гармонические искажения < 0.05% (<1% при 115 дБ)
- Аудиовыход приемника RX 3,5 мм TRS
- Чувствительность передатчика: -93дБ
- Максимальный уровень звуковоо давления: 110дБ
- Номинальный диапазон частот 20 Гц ~ 20 кГц
- Отношение сигнал/шум 70 дБ или выше
- Динамический дипазон передачитка 86 дБ
- Рабочая дистанция максимальныя - 200 м
- Источник питания встроенная литиевая батарея
- Емкость батареи приемника 200 мАч
- Емкость батареи передатчика 140 мАч
- Емкость батареи зарядного кейса 140 мАч
- Время работы 8 часов
- Способ крепления - зажим клипса (устанавливается в башмак камеры)
- Параметры входа Туре-С приемника 5В 0,26А
- Параметры входа Туре-С передатчика 5В 0,32А
- Параметры входа Туре-С зарядного кейса 5В 0,45А
- Размеры приемника 48 х 28 х 15 мм
- Размеры передатчика 48 х 22 х 16 мм
- Размер кейса 63 х 85 х 30 мм
- Вес приемник 16 г
- Вес передатчика 12 г
- Вес кейса 84 г