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-10 %
Godox WEC Kit2 радиосистема накамерная
Godox WEC Kit2 радиосистема накамерная
Godox WEC Kit2 радиосистема накамерная
Godox WEC Kit2 радиосистема накамерная
Godox WEC Kit2 радиосистема накамерная

Godox WEC Kit2 радиосистема накамерная

Godox
Артикул: OLE-3131

Компактная радиосистема из 2 передатчиков со встроенным микрофоном и 1 приемника. Передача сигнала по радиоканалу частотой 2.4 Ггц, функция шумоподавления, рабочая дистанция до 200 метров, время работы до 8 часов. Устройство Plug and Play. Система поддерживает моно и стерео звучание. В комплекте зарядный кейс с индикацией уровня заряда и сумочка-чехол для хранения и транспортировки.

Описание

Характеристики:

  • Диаграмма направленности - всенаправленный
  • Диапазон частот 2402 МГц - 2480 МГц
  • Мощность сигнала 1 мВт
  • Мах SPL - 110 Дб
  • Суммарные гармонические искажения < 0.05% (<1% при 115 дБ)
  • Аудиовыход приемника RX 3,5 мм TRS
  • Чувствительность передатчика: -93дБ
  • Максимальный уровень звуковоо давления: 110дБ
  • Номинальный диапазон частот 20 Гц ~ 20 кГц
  • Отношение сигнал/шум 70 дБ или выше
  • Динамический дипазон передачитка 86 дБ
  • Рабочая дистанция максимальныя - 200 м
  • Источник питания встроенная литиевая батарея
  • Емкость батареи приемника 200 мАч
  • Емкость батареи передатчика 140 мАч
  • Емкость батареи зарядного кейса 140 мАч
  • Время работы 8 часов
  • Способ крепления - зажим клипса (устанавливается в башмак камеры)
  • Параметры входа Туре-С приемника 5В 0,26А
  • Параметры входа Туре-С передатчика 5В 0,32А
  • Параметры входа Туре-С зарядного кейса 5В 0,45А
  • Размеры приемника 48 х 28 х 15 мм
  • Размеры передатчика 48 х 22 х 16 мм
  • Размер кейса 63 х 85 х 30 мм
  • Вес приемник 16 г
  • Вес передатчика 12 г
  • Вес кейса 84 г

Комплектация

  • Передатчик WEC TX х2
  • Приемник WEC RX х1
  • Зарядный кейс (WEC-C1) х1
  • Кабель для передачи данных USB-A - USB-C х1
  • Ворсовая ветрозащита х2
  • Кабель TRS-TRRS 3,5 мм х1
  • Кабель TRS-TRS 3,5 мм х1
  • Футляр х1
  • Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

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Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 3 ч

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Ведущее число 60, совместимость с Sony, дополнительный источник постоянного света LED 2Вт 5300±200К, быстрое переключение между режимами TTL и ручным M, поддержка системы беспроводной синхронизации Godox X, высокоскоростная синхронизация HSS, режим стробоскоп Multi, режим ведомой вспышки S1/S2, наклон и поворот головки, ЖК-дисплей, питание от аккумулятора, компактное зарядное устройство и чехол в комплекте.

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