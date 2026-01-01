Godox H400P голова выносная для вспышек AD400Pro

Описание

Учитывая компактный форм-фактор AD400Pro, миниатюрная H400P может поместиться в еще более тесном пространстве, обеспечивая большую гибкость в нестандартных ситуациях, таких как съемка автомобильного интерьера, макросъемка или съемка небольших предметов. Просто отсоедините импульсную лампу от вспышки и установите ее на выносной головке, затем подключите головку к вспышке с помощью соединителя с поворотным замком.

Встроенное в выносной головке крепление с байонетом Godox позволяет использовать широкий ассортимент светомодификаторов, при необходимости можно установить насадки Bowens (кольцо-адаптер приобретается отдельно).

Выносная головка оснащена светодиодным пилотным светом с вентиляторным охлаждением, которым можно управлять с основного корпуса вспышки, а также наклонным кронштейном со встроенным гнездом для фотозонта.