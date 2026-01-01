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-10 %
Godox H400P голова выносная для вспышек AD400Pro
Godox H400P голова выносная для вспышек AD400Pro
Godox H400P голова выносная для вспышек AD400Pro
Godox H400P голова выносная для вспышек AD400Pro
Godox H400P голова выносная для вспышек AD400Pro
Godox H400P голова выносная для вспышек AD400Pro

Godox H400P голова выносная для вспышек AD400Pro

Godox
Артикул: DAN-9556

Godox H400P - компактная и легкая выносная головка с байонетом Godox для вспышки Godox Witstro AD400Pro - это удлинитель импульсной лампы на 2.4 м, который весит в два раза меньше самой вспышки AD400Pro, что позволяет использовать журавли и легкие стойки, которые иначе не выдержали бы вес вспышки. 

Описание

Учитывая компактный форм-фактор AD400Pro, миниатюрная H400P может поместиться в еще более тесном пространстве, обеспечивая большую гибкость в нестандартных ситуациях, таких как съемка автомобильного интерьера, макросъемка или съемка небольших предметов. Просто отсоедините импульсную лампу от вспышки и установите ее на выносной головке, затем подключите головку к вспышке с помощью соединителя с поворотным замком.

Встроенное в выносной головке крепление с байонетом Godox позволяет использовать широкий ассортимент светомодификаторов, при необходимости можно установить насадки Bowens (кольцо-адаптер приобретается отдельно).

Выносная головка оснащена светодиодным пилотным светом с вентиляторным охлаждением, которым можно управлять с основного корпуса вспышки, а также наклонным кронштейном со встроенным гнездом для фотозонта.

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