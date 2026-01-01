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Spark M отражатель для вспышки размер 18х24 cм
Spark M отражатель для вспышки размер 18х24 cм
Spark M отражатель для вспышки размер 18х24 cм
Spark M отражатель для вспышки размер 18х24 cм
Spark M отражатель для вспышки размер 18х24 cм

Spark M отражатель для вспышки размер 18х24 cм

Spark
Артикул: DAN-1348

Spark M - отражатель для вспышки.

Рефлектор для накамерных и внешних вспышек, создает мягкое направленное освещение. Легко крепится с помощью крепежной манжеты.

Размер - 18х24 cм.

Описание

Spark M отражатель для вспышки размер 18х24 cм

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