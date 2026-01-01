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Raylab RF-09 отражатель 2в1 золото/белый 120*180см

Raylab RF-09 отражатель 2в1 золото/белый 120*180см

Raylab
Артикул: OLE-2727

Отражатель размером 120 х 180 см состоит из упругого прямоугольного каркаса, обтянутого двусторонней тканью. Цвета белый и золотой. Подходит для съемки модели в полный рост. В комплекте чехол для хранения.

Описание

Характеристики:
  • Размер 120 х 180 см
  • Цвет: белый \ золотой
  • Форма: Прямоугольный
  • Тип: 2 в 1
  • Размер в сложенном виде: 60 х 60 х 5 см

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