Raylab RF-09 отражатель 2в1 золото/белый 120*180см

Характеристики:
- Размер 120 х 180 см
- Цвет: белый \ золотой
- Форма: Прямоугольный
- Тип: 2 в 1
- Размер в сложенном виде: 60 х 60 х 5 см
Москва
Малая Семеновская 3с6
Отражатель размером 120 х 180 см состоит из упругого прямоугольного каркаса, обтянутого двусторонней тканью. Цвета белый и золотой. Подходит для съемки модели в полный рост. В комплекте чехол для хранения.
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