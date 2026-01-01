Raylab RF-02 отражатель 5в1 60см

Характеристики:
- Диаметр 60 см
- Цвет: белый \ белый на просвет \ золотой \ серебряный \ чёрный
- Форма: круглый
- Тип: 5 в 1
- Размер в сложенном виде: 27 х 27 х 2 см
Москва
Малая Семеновская 3с6
Отражатель диаметром 60 см состоит из упругого круглого каркаса, обтянутого прозрачной тканью со съемным четырехцветным двусторонним чехлом. Цвета белый, белый на просвет, золотой, серебряный, чёрный. Подходит для съемки модели по пояс. В комплекте чехол для хранения.
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