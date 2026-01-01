Raylab RF-02 отражатель 5в1 60см

Артикул: OLE-2730

Отражатель диаметром 60 см состоит из упругого круглого каркаса, обтянутого прозрачной тканью со съемным четырехцветным двусторонним чехлом. Цвета белый, белый на просвет, золотой, серебряный, чёрный. Подходит для съемки модели по пояс. В комплекте чехол для хранения.