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Raylab RF-02 отражатель 5в1 110см
Raylab RF-02 отражатель 5в1 110см

Raylab RF-02 отражатель 5в1 110см

Raylab
Артикул: OLE-2729

Отражатель диаметром 110 см состоит из упругого круглого каркаса, обтянутого прозрачной тканью со съемным четырехцветным двусторонним чехлом. Цвета белый, белый на просвет, золотой, серебряный, чёрный. Подходит для съемки модели по пояс. В комплекте чехол для хранения.

Описание

Характеристики:
  • Диаметр 110 см
  • Цвет: белый \ белый на просвет \ золотой \ серебряный \ чёрный
  • Форма: круглый
  • Тип: 5 в 1
  • Размер в сложенном виде: 41 х 41 х 3 см

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