Phottix (36320) жесткий диффузор для вспышки Nikon SB-800

Артикул: NVF-5996

Phottix (36320) жесткий диффузор – штатный жесткий матовый пластиковый рассеиватель Phottix для вспышки Nikon SB-800. Одевается на головку вспышки. Рассеивает свет от вспышки по более широкой площади, смягчая светотень. Может находиться на вспышке постоянно.