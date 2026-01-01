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Phottix (36320) жесткий диффузор для вспышки Nikon SB-800

Phottix (36320) жесткий диффузор для вспышки Nikon SB-800

Phottix
Артикул: NVF-5996

Phottix (36320) жесткий диффузор – штатный жесткий матовый пластиковый рассеиватель Phottix для вспышки Nikon SB-800. Одевается на головку вспышки. Рассеивает свет от вспышки по более широкой площади, смягчая светотень. Может находиться на вспышке постоянно.

Описание

Phottix (36320) жесткий диффузор для вспышки Nikon SB-800

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