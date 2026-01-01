Lumiquest VELCRO липучки

Синхрокабель с поддержкой i-TTL для соединения фотокамеры Nikon с управляемой внешней вспышкой. Длина до двух метров.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Синхрокабель с поддержкой i-TTL для соединения фотокамеры Nikon с управляемой внешней вспышкой. Длина до двух метров.
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Одна поверхность белая, другая серебро. Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. Размер, см – 60x90. Вес - 0,3 кг.