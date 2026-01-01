Fotokvant SBF-SB-550 пластиковый рассеиватель для вспышки SB-550

Артикул: NVF-7772

Fotokvant SBF-SB-550 – пластиковый рассеиватель позволяет равномерно распределить свет от вспышки и создать мягкое и гладкое освещение.

Он уменьшает отражения и позволяет избежать резких теней и эффекта красных глаз. Предназначен для использования со вспышкой Canon Speedlite 550ex.