Fotokvant SBF-SB-550 пластиковый рассеиватель для вспышки SB-550

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Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant SBF-SB-550 – пластиковый рассеиватель позволяет равномерно распределить свет от вспышки и создать мягкое и гладкое освещение.
Он уменьшает отражения и позволяет избежать резких теней и эффекта красных глаз. Предназначен для использования со вспышкой Canon Speedlite 550ex.
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