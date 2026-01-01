Fotokvant MN-SN Selens тубус-снут для накамерной вспышки под магнитное крепление MN

Магнитные аксессуары Fotokvant MN совместимы с системой крепления MagMod
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant MN-SN Selens складывающийся тубус-снут системы MN для накамерной вспышки.
Предназначен для создания узкого пучка света от накамерной вспышки. Устанавливается при помощи Fotokvant MN-AM Selens магнитое крепеление (приобретается отдельно). Произведен из высококачественной резины, поставляется с чехлом для хранения.
Магнитные аксессуары Fotokvant MN совместимы с системой крепления MagMod
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