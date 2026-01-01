Fotokvant MN-GS Selens цветные фильтры под магнитное крепление

Магнитные аксессуары Fotokvant MN совместимы с системой крепления MagMod
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant MN-GS Selens цветные фильтры системы MN с магнитным креплением для накамерной фотовспышки.
7 гелевых цветных фильтров с держателем на магнитном креплении, устанавливается на накамерную фотовпышку при помощи Fotokvant MN-AM Selens магнитое крепеление.
Магнитные аксессуары Fotokvant MN совместимы с системой крепления MagMod
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