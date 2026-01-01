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Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant SBF-S580EX-II - пластиковый рассеиватель для вспышки Canon S580EX II.
Позволяет равномерно распределить свет от вспышки и создать мягкое освещение. Уменьшает отражения и позволяет избежать резких теней и эффекта красных глаз. Рассеиватель предназначен для использования со вспышкой Canon S580EX II.
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