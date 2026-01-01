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Flama FL-SB900 пластиковый рассеиватель для Nikon SB900
Flama FL-SB900 пластиковый рассеиватель для Nikon SB900

Flama FL-SB900 пластиковый рассеиватель для Nikon SB900

Flama
Артикул: NVF-7472

Flama FL-SB900 – позволяет равномерно распределить свет от вспышки и создать мягкое освещение. Уменьшает отражения и позволяет избежать резких теней и эффекта красных глаз.Рассеиватель предназначен для использования со вспышкой Nikon SB900.

Описание

Flama FL-SB900 пластиковый рассеиватель для Nikon SB900

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