Flama FL-SB900 пластиковый рассеиватель для Nikon SB900

Kupo Umbrella Swivel Bracket w/KS-014R – универсальный шарнирный поворотный адаптер. Используется для крепления зонта. В комплекте поставляются втулки. Вес - 0,45 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Flama FL-SB900 – позволяет равномерно распределить свет от вспышки и создать мягкое освещение. Уменьшает отражения и позволяет избежать резких теней и эффекта красных глаз.Рассеиватель предназначен для использования со вспышкой Nikon SB900.
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Kupo Umbrella Swivel Bracket w/KS-014R – универсальный шарнирный поворотный адаптер. Используется для крепления зонта. В комплекте поставляются втулки. Вес - 0,45 кг.
Резиновая груша Fotokvant CLE-01BLACK для ультраточной чистки матрицы и оптики. Подает воздух мощным направленным потоком в очищаемую зону. Корпус груши выполнен из экологически чистой резины, не оставляет частиц резины на руках и окружающих предметах. Цвет черный.
Fotokvant SBF-F58AM – пластиковый рассеиватель для вспышки F58AM.
Позволяет равномерно распределить свет от вспышки и создать мягкое освещение. Уменьшает отражения и позволяет избежать резких теней и эффекта красных глаз. Рассеиватель предназначен для использования со вспышкой F58AM.