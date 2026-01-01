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Pixel (FC-314/S) TTL-синхрошнур для Olympus и Panasonic 1,8 м

Pixel (FC-314/S) TTL-синхрошнур для Olympus и Panasonic 1,8 м

Pixel
Артикул: FTR-136

Pixel (FC-314/S) TTL – синхрокабель для подключения фотокамер Olympus и Panasonic к совместимым моделям вспышек на расстоянии до 1,8 м. 

Описание

Синхрокабель позволяет использовать вспышку на расстоянии около 1,8 метра от камеры при сохранении полной функциональности. Кабель поддерживает все функции вспышки, как если бы она была размещена на фотокамере. Один разъем вставляется в крепление горячий башмак, другой – в контактный разъем вспышки. Разъем со стороны вспышки оснащен гнездом для штатива.

Совместимость, фотокамеры:

  • Panasonic – DMC-FZ50, DMC-FZ50K, DMC-FZ50S, DMC-FZ30, DMC-FZ30K, DMC-FZ30S, DMC-FZ20, DMCFZ20K, DMCFZ20S, LC-1
  • Olympus – PENE-P1, E-P2, E-620, E-550, E-520, E-510, E-450,E-420,E-410, E400,E-100, SP-510UZ, 550UZ, 560UZ, 590UZ, 570UZ, 565 UZ

Совместимость, вспышки:

  • FL-50R, FL-36R, FL-20, FL-50

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