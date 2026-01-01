Godox ML-150 вспышка для макросъемки кольцевая

Описание

Питание вспышки Godox ML-150 от 4 батареек AA. Можно подключить внешний источник питания.

Для запуска дистанционно следует воспользоваться PC-разъёмом.

Большим плюсом Godox ML-150 для макросъемки является то, что ее лампа не состоит из двух половинок, а это одна практически полностью кольцевая вспышка. Такая конструкция позволяет максимально равномерно заполнить кадр.

Вспышка Godox ML-150 не предназначена для художественной съемки макро. Она прекрасно подходит для документальной съемки без теневого рисунка.Изделие достаточно компактно (размер 128x103x28 мм, вес 370 г) и просто в эксплуатации.

Характеристики: