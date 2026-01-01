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Godox ML-150 вспышка для макросъемки кольцевая

Godox ML-150 вспышка для макросъемки кольцевая

Godox
Артикул: MTG-0046

Вспышка Godox ML-150 кольцевая с ведущим числом 10 (iso100) совместима со всеми типами зеркальных камер, оснащенных стандартным башмаком (Canon, Nikon и т.п.). В комплект входит 6 переходных колец диаметром 49 мм, 52 мм, 55 мм, 58 мм, 62 мм, 67 мм. Мощность меняется в пределах 5 ступеней (1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1/1). Количество импульсов (300-1000) зависит от емкости используемых батарей. Время перезарядки составляет 0,1-2 с.

Описание

Питание вспышки Godox ML-150 от 4 батареек AA. Можно подключить внешний источник питания. 

Для запуска  дистанционно следует воспользоваться PC-разъёмом.

Большим плюсом  Godox ML-150 для макросъемки является то, что ее лампа не состоит из двух половинок, а это одна практически полностью кольцевая вспышка. Такая конструкция позволяет максимально равномерно заполнить кадр.

Вспышка Godox ML-150 не предназначена для художественной съемки макро. Она прекрасно подходит для документальной съемки без теневого рисунка.Изделие достаточно компактно (размер 128x103x28 мм, вес 370 г) и просто в эксплуатации.

Характеристики:

  • тип вспышки - кольцевая
  • ведущее число - 10 (iso100)
  • совместимые камеры - Canon, Nikon, Pentax, Olympus и т.п.
  • количество импульсов - 300-1000 (зависит от емкости используемых батарей)
  • время перезарядки, с - 0,1-2
  • цветовая температура, град. - 5600K
  • длительность импульса, с - 1/300-1/5000
  • питание - 4 батареи типа AA
  • размеры, мм - 128x103x28
  • вес (без батарей), г - 370

Комплектация

  • Вспышка Godox ML-150 кольцевая.
  • Переходные кольца, мм - 49, 52, 55, 58, 62, 67.

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