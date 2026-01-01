Godox ML-150 вспышка для макросъемки кольцевая

Питание вспышки Godox ML-150 от 4 батареек AA. Можно подключить внешний источник питания.
Для запуска дистанционно следует воспользоваться PC-разъёмом.
Большим плюсом Godox ML-150 для макросъемки является то, что ее лампа не состоит из двух половинок, а это одна практически полностью кольцевая вспышка. Такая конструкция позволяет максимально равномерно заполнить кадр.
Вспышка Godox ML-150 не предназначена для художественной съемки макро. Она прекрасно подходит для документальной съемки без теневого рисунка.Изделие достаточно компактно (размер 128x103x28 мм, вес 370 г) и просто в эксплуатации.
Характеристики:
- тип вспышки - кольцевая
- ведущее число - 10 (iso100)
- совместимые камеры - Canon, Nikon, Pentax, Olympus и т.п.
- количество импульсов - 300-1000 (зависит от емкости используемых батарей)
- время перезарядки, с - 0,1-2
- цветовая температура, град. - 5600K
- длительность импульса, с - 1/300-1/5000
- питание - 4 батареи типа AA
- размеры, мм - 128x103x28
- вес (без батарей), г - 370