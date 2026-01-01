Yongnuo YN-E3-RT II трансмиттер для Canon

Описание

Обновленная версия имеет такие новшенства измененный интерфейс управления синхронизатором, пылевлаго защиту, пятнадцать физических и один автоматический канал (до 10 000 настраиваемых идентификаторов фотографа). Поддерживает дистанционное управление для установки фокусного расстояния (ZOOM) ведомой вспышки.

Имеет несколько очень важных плюсов по сравнению с Canon ST-E3-RT. Подсветка авто фокуса, синхронизация по второй шторке и USB-порт для обновления прошивки. Так же увеличен радиус действия до 100 метров (с оригинальным Canon ST-E3-RT максимальное расстояние синхронизации - 40 метров).

Характеристики: