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Yongnuo YN-E3-RT II трансмиттер для Canon
Yongnuo YN-E3-RT II трансмиттер для Canon
Yongnuo YN-E3-RT II трансмиттер для Canon
Yongnuo YN-E3-RT II трансмиттер для Canon

Yongnuo YN-E3-RT II трансмиттер для Canon

Yongnuo
Артикул: DAN-2897

Трансмиттер Yongnuo YN-E3-RT II для системы Canon.

Трансмиттер поддерживает все основные функции системы Canon RT и является полным аналогом Canon Speedlite ST-E3-RT. На сегодняшний день синхронизатор совместим со всеми RT вспышками, в которых есть встроенный радио синхронизатор.

Описание

Обновленная версия имеет такие новшенства измененный интерфейс управления синхронизатором, пылевлаго защиту, пятнадцать физических и один автоматический канал (до 10 000 настраиваемых идентификаторов фотографа). Поддерживает дистанционное управление для установки фокусного расстояния (ZOOM) ведомой вспышки.

Имеет несколько очень важных плюсов по сравнению с Canon ST-E3-RT. Подсветка авто фокуса, синхронизация по второй шторке и USB-порт для обновления прошивки. Так же увеличен радиус действия до 100 метров (с оригинальным Canon ST-E3-RT максимальное расстояние синхронизации - 40 метров).

Характеристики:

  • наличие TTL - Canon E-TTL II, Canon E-TTL II (только с синхронизатором)
  • HSS\FP до 1/8000 сек - Да
  • LCD дисплей - Да
  • подсветка АФ - Да
  • синхронизация по 2-й шторке - да
  • управление зумом вспышки - да
  • брекетинг экспозиции вспышки FEB - +-3 стопа, с шагом в 1\3 стопа
  • управление спуском затвора камеры - да
  • питание - 2xAA батареи или аккумуляторы
  • дистанция срабатывания - 100м
  • частота радиопредачи – 2,4 Гц
  • каналы - 16

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