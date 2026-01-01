Yongnuo YN-E3-RT II трансмиттер для Canon

Обновленная версия имеет такие новшенства измененный интерфейс управления синхронизатором, пылевлаго защиту, пятнадцать физических и один автоматический канал (до 10 000 настраиваемых идентификаторов фотографа). Поддерживает дистанционное управление для установки фокусного расстояния (ZOOM) ведомой вспышки.
Имеет несколько очень важных плюсов по сравнению с Canon ST-E3-RT. Подсветка авто фокуса, синхронизация по второй шторке и USB-порт для обновления прошивки. Так же увеличен радиус действия до 100 метров (с оригинальным Canon ST-E3-RT максимальное расстояние синхронизации - 40 метров).
Характеристики:
- наличие TTL - Canon E-TTL II, Canon E-TTL II (только с синхронизатором)
- HSS\FP до 1/8000 сек - Да
- LCD дисплей - Да
- подсветка АФ - Да
- синхронизация по 2-й шторке - да
- управление зумом вспышки - да
- брекетинг экспозиции вспышки FEB - +-3 стопа, с шагом в 1\3 стопа
- управление спуском затвора камеры - да
- питание - 2xAA батареи или аккумуляторы
- дистанция срабатывания - 100м
- частота радиопредачи – 2,4 Гц
- каналы - 16