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Phottix OdinIIKit передатчик/приемник Odin II TTL для вспышки Canon

Phottix OdinIIKit передатчик/приемник Odin II TTL для вспышки Canon

Phottix
Артикул: NVF-9920

Phottix OdinIIKit - комплект передатчик и приемник Odin II TTL для вспышки Canon.


Описание

Передатчик для вспышки Canon, имеет усовершенствованное управление радиосинхронизатором вспышек Phottix Odin II является точным, логически понятным и быстрым. Ранее подобного интерфейса управления не было.

Каждая из 5 групп вспышек имеет свою собственную, легко доступную кнопку. Настройки можно делать вращая большой, удобно расположенный диск. Выберете какую-либо группу, сделайте настройку, зафиксируйте и снимайте. Большой светящийся LCD экран наглядно показывает все установки. Возможно управление пятью группами или  одной группой в автоматическом TTL или ручном режиме. При нажатии кнопки выключения группы Goupe OFF с экрана удаляется соответствующая группа и остаются только активные группы, что облегчает и упрощает работу.

Дополнительные каналы и установка цифровых ID

Возможно управление 32 каналами. Первые четыре канала  могут работать тремя группами даже с предыдущей моделью приемника Phottix Odin. Каждые 5 каналов из 32 предоставляют новую возможность приемника Odin II, а именно пользователь может установить цифровой ID для максимальной помехоустойчивости при срабатывании.

Высокоскоростная синхронизация с TTL вспышками и OverDrive синхронизация со вспышками, подключенными кабелем, позволяют фотографировать с импульсом до 1/8000 секунды, давая возможность варьировать влияние диафрагмы. Встроенная AF фокусировка делает съемку с автофокусом надежной и быстрой при плохой освещенности.

Диапазон пользовательских возможностей, в том числе ON/OFF включение / выключение звукового сигнала, подсветку экрана, а также функцию AF подсветки позволяет настроить Odin II для любого применения.

Характеристики:

  • частота, ггц – 2.4
  • дистанция, м –100
  • количество каналов – 32
  • группы – 5 (а, в, с,d,e)
  • батареи – 2 аа батареи (передатчик tcu), 5v dc
  • максимальная скорость синхронизации, с – 1/8000
  • ручное управление мощностью – 1/1–1/128
  • синхронизация по второй шторке – только для nikon и sony
  • удаленное управление моделирующим светом на вспышках indra – есть
  • подсветка автофокуса – есть
  • совместимость – indra500/360 ttl, mitros+, odin, strato, strato ii, atlas ii
  • вход – порт usb (передатчик) для обновления прошивки
  • входное напряжение, в – 2.4 – 3.2
  • напряжение порта вспышки, в – 6 (передатчик)
  • размеры корпуса, мм –109,3 x 71,7 x 56 (передатчик)
  • вес, г – 128 (передатчик), без батарей

Также в комплекте приемник для системы радиосинхронизации работы вспышек Phottix Odin II TTL версия для Canon.

Характеристики:

  • частота, ггц – 2.4
  • дистанция, м –100
  • количество каналов – 32
  • группы – 5 (а, в, с,d,e)
  • батареи – 2 аа батареи (передатчик tcu), 5v dc
  • максимальная скорость синхронизации, с – 1/8000
  • ручное управление мощностью – 1/1–1/128
  • синхронизация по второй шторке – только для nikon и sony
  • удаленное управление моделирующим светом на вспышках indra – есть
  • совместимость – Indra500/360 TTL, Mitros+, Odin, Strato, Strato II, Atlas II
  • вход – порт usb (передатчик) для обновления прошивки
  • входное напряжение, в – 2.4 – 3.2
  • напряжение порта вспышки, в – 6 (передатчик)
  • размеры корпуса, мм –109,3 x 71,7 x 56 (передатчик)
  • вес, г – 128 (передатчик), без батарей

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