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Phottix Odin (89060) комплект радиосинхронизаторов TTL для Canon v1.5

Phottix Odin (89060) комплект радиосинхронизаторов TTL для Canon v1.5

Phottix
Артикул: NVF-724

Радиосинхронизатор Phottix Odin v.15 для вспышек Canon представляет из себя передатчик, совмещенный с пультом управления, и приемники для совместимых вспышек. Радиосинхронизатор позволяет без использования кабелей «поджигать» TTL-вспышки, сохраняя в полной мере функции TTL, а также на расстоянии контролировать мощность и фокусное расстояние вспышек. Взаимодействие осуществляется на частоте 2,4 ГГц более, чем на 100 метров.

Описание

Радиосинхронизатор Phottix Odin TTL включает в себя передатчик и блок управления (TCU), а также приемник для совместимых импульсных вспышек с креплением горячий башмак. Устройство Phottix Odin TTL предлагает фотографам четыре радиоканала и три контролируемые группы вспышек. Вспышки контролируются в TTL-режимах в пропорции A:B с настройкой EV +/- в три шага. С данным устройством существует уникальная возможность устанавливать группы в режиме TTL/смешанном. Отдельные группы (А, В, С) могут контролироваться в TTL-режиме при помощи регулирования EV +/-. Функции: • беспроводное управление на частоте 2,4 ГГц. Режимы запуска – TTL и ручной • удаленное управление мощностью групп вспышек с коррекцией экспозиции (3 стопа с шагом 1/3) • работа в смешанном режиме – одни группы вспышек запускаются в TTL-, другие в ручном режиме • удаленное управление мощностью в режиме A:B ratio с возможностью коррекции экспозиции • высокая скорость синхронизации – до 1/8000 с • синхронизация по задней шторке • удаленное управление мощностью вспышек в ручном режиме • удаленное управление зумом вспышек – ручное или автоматическое • совместимость с радиосинхронизаторами Phottix Strato 4-в-1 и Phottix Strato II Multi 5-в-1 • возможность обновления прошивки через USB-порт. Phottix Odin радиосинхронизатор вспышек с функцией TTL для Canon совместим с Phottix Strato 4-в-1 и Phottix Strato II Multi 5-в-1 беспроводными синхронизаторами вспышек.  Пользователи данных устройств смогут без проблем добавить Odin в свою систему синхронизации работы вспышек.  Так как мир фотоаппаратов и вспышек постоянно меняется, система Phottix Odin будет обновляться при необходимости при помощи встроенного порта USB. Устройство четырехканальное, 2,4 ГГЦ, передатчик и приемник работают на расстоянии, которое превышает 100 метров, используются батареи АА.  Доступен комплект передатчик и приемник Phottix Odin TTL Flash Trigger, а также приемник отдельно. Технические характеристики:     Частота:  2,4 ГГц     Дистанция: 100м +     Количество каналов: 4 канала     Группы: 3 группы (А, В, С)     Батареи: 2хАА батареи (TCU и приемник), 5V DC на приемник (внешний порт питания)     Максимальная скорость синхронизации: 1/8000 секунды*     Выход: горячий башмак, 3,5 мм порт (приемник)     Вход: порт USB (передатчик и приемник)     Крепление: ¼ штативное крепление, холодный башмак (приемник)     Входное напряжение: 2,4–3,2 В     Напряжение порта вспышки: 6В (передатчик) ≤300В (приемник)     Размеры корпуса: 94(д)x66(ш)x35(в) мм (передатчик), 90(д)x45(ш)x40(в) мм (приемник)     Вес: 105 г (передатчик), 66 г (приемник) – без батарей     Рабочая темепература: от -15 до +65 C        Температура хранения: от -30 до +85 C Совместимость: цифровые фотоаппараты и вспышки Canon. Некоторые TTL-вспышки производства третьей стороны могут работать с Phottix Odin.  Учитывая большое количество альтернативных производителей вспышек, Phottiх не будет тестировать, обеспечивать поддержку или устранять неисправности при использовании вспышек производства третьей стороны. Внимание! Более новые передатчики радиосинхронизаторов Phottix совместимы сo старшими моделями приемников. Старшие передатчики не совместимы с более новыми системами. Подробнее об этом можно прочитать в инструкции по эксплуатации устройства Phottix Odin TTL для Canon.

Комплектация

  • Передатчик/блок управления Phottix Odin TCU
  • Приемник Phottix Odin
  • AA батареи х 4шт.
  • Синхрокабель 3,5мм–PC
  • Кабель 3,5–3,5 мм
  • Адаптер 6,3 мм
  • Кабель USB
  • Ремешок
  • CD с инструкцией

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