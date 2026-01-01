Falcon Eyes FGA-EX комплект насадок для накамерных вспышек

Артикул: VBR-198

Falcon Eyes FGA-EX – простой комплект насадок для накамерных фотовспышек, позволяющий решать самые широкие творческие задачи.

С комплектом Falcon Eyes FGA-EX фотограф может добиться такого эффекта освещения, который было бы трудно получить от использования только накамерной фотовспышки. Насадки позволяют эффективно смягчать, размывать, собирать и фокусировать свет вспышки. Комплект подходит как для начинающих, так и для профессиональных фотографов, так как максимально приближает работу с накамерными вспышками к творческой работе в фотостудии.