Falcon Eyes FGA-EX комплект насадок для накамерных вспышек

Для установки на вспышку не требуется дополнительных адаптеров.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes FGA-EX – простой комплект насадок для накамерных фотовспышек, позволяющий решать самые широкие творческие задачи.
С комплектом Falcon Eyes FGA-EX фотограф может добиться такого эффекта освещения, который было бы трудно получить от использования только накамерной фотовспышки. Насадки позволяют эффективно смягчать, размывать, собирать и фокусировать свет вспышки. Комплект подходит как для начинающих, так и для профессиональных фотографов, так как максимально приближает работу с накамерными вспышками к творческой работе в фотостудии.
Для установки на вспышку не требуется дополнительных адаптеров.
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