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Grifon SA-K6 комплект для накамерных фотовспышек

Grifon SA-K6 комплект для накамерных фотовспышек

Grifon
Артикул: NVF-2890

Grifon SA-K6 – комплект различных модификаторов для накамерных вспышек. Состоит из софтбокса, мини-отражателя, набора из 7 цветных гелевых фильтров (по 5 шт. каждого цвета), сотовой решетки, тубуса и держателя для вспышки. Предназначен для работы со световым потоком для достижения  разных художественных эффектов.

 

Описание

Grifon SA-K6 комплект для накамерных фотовспышек

Комплектация

  • Софтбокс – 1 шт.
  • Мини-отражатель – 1 шт.
  • Сотовая решетка – 1 шт.
  • Набор из 7 гелевых фильтров – по 5 каждого цвета.
  • Тубус – 1 шт.
  • Держатель вспышки – 1 шт.

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