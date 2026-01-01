Grifon SA-K6 комплект для накамерных фотовспышек

Артикул: NVF-2890

Grifon SA-K6 – комплект различных модификаторов для накамерных вспышек. Состоит из софтбокса, мини-отражателя, набора из 7 цветных гелевых фильтров (по 5 шт. каждого цвета), сотовой решетки, тубуса и держателя для вспышки. Предназначен для работы со световым потоком для достижения разных художественных эффектов.