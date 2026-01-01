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-10 %
Godox Witstro AD-S200 головка импульсная для AD200
Godox Witstro AD-S200 головка импульсная для AD200
Godox Witstro AD-S200 головка импульсная для AD200
Godox Witstro AD-S200 головка импульсная для AD200
Godox Witstro AD-S200 головка импульсная для AD200
Godox Witstro AD-S200 головка импульсная для AD200
Godox Witstro AD-S200 головка импульсная для AD200
Godox Witstro AD-S200 головка импульсная для AD200
Godox Witstro AD-S200 головка импульсная для AD200
Godox Witstro AD-S200 головка импульсная для AD200

Godox Witstro AD-S200 головка импульсная для AD200

Godox
Артикул: OLE-3206

Импульсная линейная головкав формате стика для системы AD200/AD200Pro представляет из себя прозрачную цилиндрическую трубку с освещением на 360°. Мощность импульса 200 Дж, цветовая температруа 5800К. Оснащена удобной ручкой в которой есть резьбовое отверстие для крепления на студийную стойку. В комплекте предусмотрены шторки. Используется использования в сложных помещениях и ограниченных пространствах, таких как автомобили, гримерки.

Описание

Характеристики:

  • Тип осветитетельного элемента - газоразрядная лампа
  • Цветовая температура 5800K±200K
  • Мощность импульса 200Дж
  • Размер 652х210х60мм
  • Вес 1,12 кг

Комплектация

  • Головка импульсная линейная
  • Шторки
  • Сумка

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