Godox Witstro AD-S200 головка импульсная для AD200

Артикул: OLE-3206

Импульсная линейная головкав формате стика для системы AD200/AD200Pro представляет из себя прозрачную цилиндрическую трубку с освещением на 360°. Мощность импульса 200 Дж, цветовая температруа 5800К. Оснащена удобной ручкой в которой есть резьбовое отверстие для крепления на студийную стойку. В комплекте предусмотрены шторки. Используется использования в сложных помещениях и ограниченных пространствах, таких как автомобили, гримерки.