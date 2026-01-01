Godox Witstro AD-S200 головка импульсная для AD200

Характеристики:
- Тип осветитетельного элемента - газоразрядная лампа
- Цветовая температура 5800K±200K
- Мощность импульса 200Дж
- Размер 652х210х60мм
- Вес 1,12 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Импульсная линейная головкав формате стика для системы AD200/AD200Pro представляет из себя прозрачную цилиндрическую трубку с освещением на 360°. Мощность импульса 200 Дж, цветовая температруа 5800К. Оснащена удобной ручкой в которой есть резьбовое отверстие для крепления на студийную стойку. В комплекте предусмотрены шторки. Используется использования в сложных помещениях и ограниченных пространствах, таких как автомобили, гримерки.
Характеристики:
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Fujimi DGC-1 Digital Gray Cards – карточка установки баланса белого для цифровой фотографии. Простое, легкое в использовании, ультрапортативное и экономичное приспособоление для установки баланса белого. Размеры каждой карты 2" х 3 1/4" или примерно 50 на 83 миллиметров.