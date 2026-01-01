Магнитные аксессуары Fotokvant MN совместимы с системой крепления MagMod
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant MN-CK-KIT Selens комплект световых модификаторов на магнитном креплении системы MN. Для накамерной фотовспышки.
Комплект состоит из держателя, набора цветных фильтров, решетки, тубуса и двух рассеивателей - сферического и направленного. Применяется для творческой и профессиональной съемки с использованием накамерной фотовспышки.
Магнитные аксессуары Fotokvant MN совместимы с системой крепления MagMod
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