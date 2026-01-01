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Fotokvant MN-CK-KIT Selens комплект световых модификаторов на магнитном креплении
Fotokvant MN-CK-KIT Selens комплект световых модификаторов на магнитном креплении
Fotokvant MN-CK-KIT Selens комплект световых модификаторов на магнитном креплении
Fotokvant MN-CK-KIT Selens комплект световых модификаторов на магнитном креплении
Fotokvant MN-CK-KIT Selens комплект световых модификаторов на магнитном креплении
Fotokvant MN-CK-KIT Selens комплект световых модификаторов на магнитном креплении
Fotokvant MN-CK-KIT Selens комплект световых модификаторов на магнитном креплении
Fotokvant MN-CK-KIT Selens комплект световых модификаторов на магнитном креплении
Fotokvant MN-CK-KIT Selens комплект световых модификаторов на магнитном креплении
Fotokvant MN-CK-KIT Selens комплект световых модификаторов на магнитном креплении
Fotokvant MN-CK-KIT Selens комплект световых модификаторов на магнитном креплении
Fotokvant MN-CK-KIT Selens комплект световых модификаторов на магнитном креплении
Fotokvant MN-CK-KIT Selens комплект световых модификаторов на магнитном креплении
Fotokvant MN-CK-KIT Selens комплект световых модификаторов на магнитном креплении
Fotokvant MN-CK-KIT Selens комплект световых модификаторов на магнитном креплении

Fotokvant MN-CK-KIT Selens комплект световых модификаторов на магнитном креплении

Fotokvant
Артикул: DAN-9458

Fotokvant MN-CK-KIT Selens комплект световых модификаторов на магнитном креплении системы MN. Для накамерной фотовспышки.

Комплект состоит из держателя, набора цветных фильтров, решетки, тубуса и двух рассеивателей - сферического и направленного. Применяется для творческой и профессиональной съемки с использованием накамерной фотовспышки.  

Описание

Магнитные аксессуары Fotokvant MN совместимы с системой крепления MagMod

Комплектация

  • Магнитный держатель для фотовспышки
  • Набор цветных гелевых фильтров с держателем - 7 шт.
  • Сотовая решетка.
  • Тубус складывающийся.
  • Сферический рассеиватель.
  • Направленный рассеиватель.
  • Сумка-чехол для хранения. 

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