Артикул: DAN-9458

Fotokvant MN-CK-KIT Selens комплект световых модификаторов на магнитном креплении системы MN. Для накамерной фотовспышки.

Комплект состоит из держателя, набора цветных фильтров, решетки, тубуса и двух рассеивателей - сферического и направленного. Применяется для творческой и профессиональной съемки с использованием накамерной фотовспышки.