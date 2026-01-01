Phottix (81415) VLED Light 720A светодиодный осветитель

Описание

Осветитель представляет собой панель с 720 светодиодами. Мощность светового потока 4700 lm а цветовая температура 5500К.

Осветитель крепиться на горячий башмак фото или видео камеры. Питание обеспечивается одним или двумя аккумуляторами напряжением 7.2V, аналогами Sony NP-F, возможно подключение к сети через адаптер 15 V.

На задней панели расположен цифровой дисплей, показывающий заряд аккумуляторов, а так же уровень яркости. С помощью пульта дистанционного управления имеется возможность регулировки мощности осветителя.

Встроенный вентилятор охлаждает светодиодную панель, которая в процессе длительной съемки нагревается.

В комплекте предусмотрены две рассеивающие насадки белого и оранжевого цвета и шторки, с помощью которых можно контролировать световой поток.

Характеристики: