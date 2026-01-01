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Phottix (81415) VLED Light 720A светодиодный осветитель
Phottix (81415) VLED Light 720A светодиодный осветитель
Phottix (81415) VLED Light 720A светодиодный осветитель
Phottix (81415) VLED Light 720A светодиодный осветитель

Phottix (81415) VLED Light 720A светодиодный осветитель

Phottix
Артикул: DAN-3634

Светодиодный осветитель Phottix (81415) VLED Light 720A.

Светодиодный осветитель оборудован цифровым дисплеем. Он имеет регулировку яркости, беспроводное дистанционное управление, стробоскопический режим. Для питания использует батареи типа Sony NP-F, есть разъем для зарядного устройства DC15V, (в комплект не входит).


Описание

Осветитель представляет собой панель с 720 светодиодами. Мощность светового потока 4700 lm а цветовая температура 5500К.

Осветитель крепиться на горячий башмак фото или видео камеры. Питание обеспечивается одним или двумя аккумуляторами напряжением 7.2V, аналогами Sony NP-F, возможно подключение к сети через адаптер 15 V.

На задней панели расположен цифровой дисплей, показывающий заряд аккумуляторов, а так же уровень яркости. С помощью пульта дистанционного управления имеется возможность регулировки мощности осветителя.

Встроенный вентилятор охлаждает светодиодную панель, которая в процессе длительной съемки нагревается.

В комплекте предусмотрены две рассеивающие насадки белого и оранжевого цвета и шторки, с помощью которых можно контролировать световой поток. 

Характеристики:

  • мощность – 32 Вт
  • кол-во светодиодов - 720
  • цветовая температура – 3200-5500 K
  • освещение – 4700 Лм
  • угол луча – 60 град.
  • фильтр (в комплекте) - белый, оранжевый
  • диапазон рассеивания - 30 м
  • размер - 255х180х33 мм
  • вес - 800 г

Комплектация

  • Панель Phottix VLED 720.
  • Пульт ДУ.
  • Белый рассеиватель.
  • Оранжевый диффузор.
  • Шторки.
  • Инструкция.

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