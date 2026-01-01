Phottix (81415) VLED Light 720A светодиодный осветитель

Осветитель представляет собой панель с 720 светодиодами. Мощность светового потока 4700 lm а цветовая температура 5500К.
Осветитель крепиться на горячий башмак фото или видео камеры. Питание обеспечивается одним или двумя аккумуляторами напряжением 7.2V, аналогами Sony NP-F, возможно подключение к сети через адаптер 15 V.
На задней панели расположен цифровой дисплей, показывающий заряд аккумуляторов, а так же уровень яркости. С помощью пульта дистанционного управления имеется возможность регулировки мощности осветителя.
Встроенный вентилятор охлаждает светодиодную панель, которая в процессе длительной съемки нагревается.
В комплекте предусмотрены две рассеивающие насадки белого и оранжевого цвета и шторки, с помощью которых можно контролировать световой поток.
Характеристики:
- мощность – 32 Вт
- кол-во светодиодов - 720
- цветовая температура – 3200-5500 K
- освещение – 4700 Лм
- угол луча – 60 град.
- фильтр (в комплекте) - белый, оранжевый
- диапазон рассеивания - 30 м
- размер - 255х180х33 мм
- вес - 800 г