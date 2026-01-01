Manfrotto MLUMIEPL-BK LED Lumie Play осветитель светодиодный

Артикул: OLE-0602

Manfrotto MLUMIEPL-BK LED Lumie Play – компактный осветитель из трех светодиодов. Работает от перезаряжаемого от литий-полимерного USB-аккумулятора в течение 65–250 мин. Имеет 3 степени регулировки мощности. Комплектуется установочной головкой с креплением 1/4 дюйма и горячим башмаком. Размер – 28x71x53 мм. Вес – 74 г.