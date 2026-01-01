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Manfrotto MLUMIEPL-BK LED Lumie Play осветитель светодиодный

Manfrotto MLUMIEPL-BK LED Lumie Play осветитель светодиодный

Manfrotto
Артикул: OLE-0602

Manfrotto MLUMIEPL-BK LED Lumie Play – компактный осветитель из трех светодиодов. Работает от перезаряжаемого от литий-полимерного USB-аккумулятора в течение 65–250 мин. Имеет 3 степени регулировки мощности. Комплектуется установочной головкой с креплением 1/4 дюйма и горячим башмаком. Размер – 28x71x53 мм. Вес – 74 г.

Описание

Цветовая температура 5600 К меняется с помощью диффузных фильтров, поставляемых в комплекте. Интенсивность – 220 Lux/1m, угол освещения 50 градусов, CRI>92. 
 
Технические характеристики:
  • количество светодиодов – 3
  • цветовая температура, К – 5600
  • диапазон регулирования яркости, шаг – 3
  • время работы от аккумулятора, мин – от 65 до 250
  • индекс цветопередачи (CRI) – >92
  • интенсивность Lux/1m – 220
  • угол освещения, град – 50
  • способ крепления –  горячий башмак и «мама» 1/4 дюйма
  • вес, г – 74
  • размер, мм – 28x71x53

Комплектация

   

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