Manfrotto MLUMIEPL-BK LED Lumie Play осветитель светодиодный

Цветовая температура 5600 К меняется с помощью диффузных фильтров, поставляемых в комплекте. Интенсивность – 220 Lux/1m, угол освещения 50 градусов, CRI>92.
Технические характеристики:
- количество светодиодов – 3
- цветовая температура, К – 5600
- диапазон регулирования яркости, шаг – 3
- время работы от аккумулятора, мин – от 65 до 250
- индекс цветопередачи (CRI) – >92
- интенсивность Lux/1m – 220
- угол освещения, град – 50
- способ крепления – горячий башмак и «мама» 1/4 дюйма
- вес, г – 74
- размер, мм – 28x71x53