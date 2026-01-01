Manfrotto MLL1500-D Lycos daylight LED осветитель светодиодный

Описание

Осветитель имеет очень прочную и надежную конструкцию.

Индекс цветопередачи >93 CRI, что позволяет с высокой точностью воспроизвести цвета и оттенки. Питание происходит от от сети при помощи сетевого адаптера (входит в комплект поставки) или литий-ионных батарей L-типа (приобретается дополнительно).

Прибор имеет плавную регулировку степени освещенности 0-100%.

Опционно предлагается Bluetooth адаптер, который позволяет дистанционно управлять прибором с помощью iPhone или Manfrotto Digital Director.

Характеристики: