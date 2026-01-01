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Manfrotto MLL1500-D Lycos daylight LED осветитель светодиодный
Manfrotto MLL1500-D Lycos daylight LED осветитель светодиодный
Manfrotto MLL1500-D Lycos daylight LED осветитель светодиодный
Manfrotto MLL1500-D Lycos daylight LED осветитель светодиодный
Manfrotto MLL1500-D Lycos daylight LED осветитель светодиодный

Manfrotto MLL1500-D Lycos daylight LED осветитель светодиодный

Manfrotto
Артикул: NVF-9621

Manfrotto MLL1500-D Lycos daylight LED - осветитель светодиодный серии Lykos.

Мощный и компактный светодиодный прибор нового поколения, имеет стабильную цветовую температуру 5600 К. Освещенность 1600 люкс на расстоянии один метр.

Вес - 460 грамм.

Описание

Осветитель имеет очень прочную и надежную конструкцию.

Индекс цветопередачи >93 CRI, что позволяет с высокой точностью воспроизвести цвета и оттенки. Питание происходит от от сети при помощи сетевого адаптера (входит в комплект поставки) или литий-ионных батарей L-типа (приобретается дополнительно). 

Прибор имеет плавную регулировку степени освещенности 0-100%

Опционно предлагается Bluetooth адаптер, который позволяет дистанционно управлять прибором с помощью iPhone или Manfrotto Digital Director.

Характеристики:

  • цветовая температура - 5600 K
  • освещение - 1600 Lux/m
  • индекс CRI - >93
  • режим вспышки - не предусмотрен
  • диммер - от 0 до 100%
  • вес, г - 460

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