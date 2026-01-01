Manfrotto MLL1500-D Lycos daylight LED осветитель светодиодный

Осветитель имеет очень прочную и надежную конструкцию.
Индекс цветопередачи >93 CRI, что позволяет с высокой точностью воспроизвести цвета и оттенки. Питание происходит от от сети при помощи сетевого адаптера (входит в комплект поставки) или литий-ионных батарей L-типа (приобретается дополнительно).
Прибор имеет плавную регулировку степени освещенности 0-100%.
Опционно предлагается Bluetooth адаптер, который позволяет дистанционно управлять прибором с помощью iPhone или Manfrotto Digital Director.
Характеристики:
- цветовая температура - 5600 K
- освещение - 1600 Lux/m
- индекс CRI - >93
- режим вспышки - не предусмотрен
- диммер - от 0 до 100%
- вес, г - 460