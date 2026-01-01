Joby JB01579-BWW Beamo светодиодный источник света

Характеристики:
- Количество светодиодов 1
- CRI 95+
- Цветовая температура 5100 К
- Световой поток 1500 лм
- Освещенность 750 лк (1 м)
- Водонепроницаемость до 30м
- Магнитная задняя панель
- Размер 5,1 х 5,1 х 4,7 см
- Вес 130 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
Компактный светодиодный осветитель выдерживает погружение под воду до 30 м. Цветовая температура 5100 К, регулировка яркости, световой поток 1500 лм, CRI 95+. Встроенная литий-ионная батарея. Оснащен креплениями 1/4" и двойной холодный башмак. Можно управлять через Bluetooth в приложении myJOBY. Поддерживает беспроводную зарядку
Характеристики:
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