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Joby JB01579-BWW Beamo светодиодный источник света
Joby JB01579-BWW Beamo светодиодный источник света
Joby JB01579-BWW Beamo светодиодный источник света
Joby JB01579-BWW Beamo светодиодный источник света
Joby JB01579-BWW Beamo светодиодный источник света
Joby JB01579-BWW Beamo светодиодный источник света

Joby JB01579-BWW Beamo светодиодный источник света

Joby
Артикул: OLE-3802

Компактный светодиодный осветитель выдерживает погружение под воду до 30 м. Цветовая температура 5100 К, регулировка яркости, световой поток 1500 лм, CRI 95+. Встроенная литий-ионная батарея. Оснащен креплениями 1/4" и двойной холодный башмак. Можно управлять через Bluetooth в приложении myJOBY. Поддерживает беспроводную зарядку

Описание

Характеристики:

  • Количество светодиодов 1
  • CRI 95+
  • Цветовая температура 5100 К
  • Световой поток 1500 лм
  • Освещенность 750 лк (1 м)
  • Водонепроницаемость до 30м
  • Магнитная задняя панель
  • Размер 5,1 х 5,1 х 4,7 см
  • Вес 130 г

Комплектация

  • светильник,
  • рассеиватель,
  • адаптер «холодного башмака»,
  • кабель USB-A-USB-C

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