Joby JB01579-BWW Beamo светодиодный источник света

Артикул: OLE-3802

Компактный светодиодный осветитель выдерживает погружение под воду до 30 м. Цветовая температура 5100 К, регулировка яркости, световой поток 1500 лм, CRI 95+. Встроенная литий-ионная батарея. Оснащен креплениями 1/4" и двойной холодный башмак. Можно управлять через Bluetooth в приложении myJOBY. Поддерживает беспроводную зарядку