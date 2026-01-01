Joby JB01578-BWW Beamo Mini LED светодиодный источник света

Артикул: OLE-3799

Компактный светодиодный осветитель с магнитным креплением. Выдерживает погружение под воду до 30 м. Цветовая температура 5100 К, регулировка яркости, световой поток 1000 лм, CRI 95+. Встроенная литий-ионная батарея. Оснащен креплениями 1/4" и холодный башмак. В комплекте рассеиватель