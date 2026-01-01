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Joby JB01578-BWW Beamo Mini LED светодиодный источник света
Joby JB01578-BWW Beamo Mini LED светодиодный источник света
Joby JB01578-BWW Beamo Mini LED светодиодный источник света
Joby JB01578-BWW Beamo Mini LED светодиодный источник света

Joby JB01578-BWW Beamo Mini LED светодиодный источник света

Joby
Артикул: OLE-3799

Компактный светодиодный осветитель с магнитным креплением. Выдерживает погружение под воду до 30 м. Цветовая температура 5100 К, регулировка яркости, световой поток 1000 лм, CRI 95+. Встроенная литий-ионная батарея. Оснащен креплениями 1/4" и холодный башмак. В комплекте рассеиватель

Описание

Характеристики:

  • Количество светодиодов 1
  • CRI95+
  • Цветовая температура 5100 К
  • Световой поток 1000 лм
  • Освещенность 470 лк (1 м)
  • Водонепроницаемость до 30м
  • Магнитная задняя панель
  • Размер 5,1 х 5,1 х 3,9 см
  • Вес 110 г

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