Joby JB01578-BWW Beamo Mini LED светодиодный источник света

Характеристики:
- Количество светодиодов 1
- CRI95+
- Цветовая температура 5100 К
- Световой поток 1000 лм
- Освещенность 470 лк (1 м)
- Водонепроницаемость до 30м
- Магнитная задняя панель
- Размер 5,1 х 5,1 х 3,9 см
- Вес 110 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
Компактный светодиодный осветитель с магнитным креплением. Выдерживает погружение под воду до 30 м. Цветовая температура 5100 К, регулировка яркости, световой поток 1000 лм, CRI 95+. Встроенная литий-ионная батарея. Оснащен креплениями 1/4" и холодный башмак. В комплекте рассеиватель
Характеристики:
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