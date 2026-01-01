Falcon Eyes V-LED 64 RGB накамерный светодиодный осветитель

Легкий накамерный V-LED 64 RGB может устанавливаться в крепление «башмак» фотокамеры, не утяжеляя ее. Осветитель также может крепиться к осветительной стойке со стандартным винтом ¼'' или различным металлическим поверхностям при помощи встроенного в корпус магнита.
Осветитель питается от встроенного литий-ионного аккумулятора емкостью 2000 мАч, который заряжается с помощью порта USB Type-C. Непрерывная работа осветителя на полной мощности составит около двух часов.
На мини-дисплее устройства отображаются световые параметры и состояние аккумулятора. Управление параметрами осуществляется с помощью двух диммеров и одной кнопки включения/переключения режимов. Управление настолько просто и интуитивно понятно, что может выполняться даже на ощупь.
Характеристики:
- Выходная мощность - 6 Вт
- Количество светодиодов - 72 шт
- Диапазон регулировки мощности - 0%…100% (шаг 1%)
- Диапазон цветовой температуры - 2500K~9000K
- Диапазон регулировки цветового тона - 0 … 360°
- Индекс цветопередачи - CRI (≈) 95
- Встроенный литиевый аккумулятор - 3,7В 2000мАч
- Продолжительность работы до 2 часов при максимальной яркости
- Параметры зарядного устройства - =5В 2А USB
- Материал корпуса ABS-пластик
- Резьбовое отверстие - 1/4'’
- Размер - 85х71х25 мм
- Размер упаковки - 155х105х45 мм
- Вес - 110 г
- Вес с упаковкой - 270 г