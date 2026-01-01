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Falcon Eyes V-LED 64 RGB накамерный светодиодный осветитель
Falcon Eyes V-LED 64 RGB накамерный светодиодный осветитель
Falcon Eyes V-LED 64 RGB накамерный светодиодный осветитель
Falcon Eyes V-LED 64 RGB накамерный светодиодный осветитель
Falcon Eyes V-LED 64 RGB накамерный светодиодный осветитель
Falcon Eyes V-LED 64 RGB накамерный светодиодный осветитель
Falcon Eyes V-LED 64 RGB накамерный светодиодный осветитель
Falcon Eyes V-LED 64 RGB накамерный светодиодный осветитель

Falcon Eyes V-LED 64 RGB накамерный светодиодный осветитель

Falcon Eyes
Артикул: DAN-8830

Карманный RGB-осветитель Falcon Eyes V-LED 64 привнесет мягкий креативный свет в съемочное пространство. Компактная светодиодная панель состоит из 72 светодиодов (22 «теплого» белого света + 22 «холодного» белого света + 28 RGB) выдающих яркий световой поток «белый» или «цветной» с освещенностью 320 лк (на расстоянии ≈ 0.5м). Переменная цветовая температура в режиме CCT регулируется в диапазоне от 2500 до 9000 К, а цвет светового потока RGB выбирается из 36 000 вариантов. 20 динамических световых эффектов (полицейский автомобиль, горящая свеча, сломанная лампа, фейерверк и др.) будут востребованы на съемках видеоклипов, игрового кино, рекламных роликов, стримов.

Описание

Легкий накамерный V-LED 64 RGB может устанавливаться в крепление «башмак» фотокамеры, не утяжеляя ее. Осветитель также может крепиться к осветительной стойке со стандартным винтом ¼'' или различным металлическим поверхностям при помощи встроенного в корпус магнита.

Осветитель питается от встроенного литий-ионного аккумулятора емкостью 2000 мАч, который заряжается с помощью порта USB Type-C. Непрерывная работа осветителя на полной мощности составит около двух часов.

На мини-дисплее устройства отображаются световые параметры и состояние аккумулятора. Управление параметрами осуществляется с помощью двух диммеров и одной кнопки включения/переключения режимов. Управление настолько просто и интуитивно понятно, что может выполняться даже на ощупь.

Характеристики:

  • Выходная мощность - 6 Вт
  • Количество светодиодов - 72 шт
  • Диапазон регулировки мощности - 0%…100% (шаг 1%)
  • Диапазон цветовой температуры - 2500K~9000K
  • Диапазон регулировки цветового тона - 0 … 360°
  • Индекс цветопередачи - CRI (≈) 95
  • Встроенный литиевый аккумулятор - 3,7В 2000мАч
  • Продолжительность работы до 2 часов при максимальной яркости
  • Параметры зарядного устройства - =5В 2А USB
  • Материал корпуса ABS-пластик
  • Резьбовое отверстие - 1/4'’
  • Размер - 85х71х25 мм
  • Размер упаковки - 155х105х45 мм
  • Вес - 110 г
  • Вес с упаковкой - 270 г

Комплектация

  • Осветитель Falcon Eyes V-LED 64 RGB накамерный светодиодный
  • USB Type-C кабель
  • Наклонный кронштейн 1/4” с адаптером «башмак»

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