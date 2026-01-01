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Falcon Eyes LEDFly 5 Bi-color накамерный светодиодный осветитель
Falcon Eyes LEDFly 5 Bi-color накамерный светодиодный осветитель
Falcon Eyes LEDFly 5 Bi-color накамерный светодиодный осветитель
Falcon Eyes LEDFly 5 Bi-color накамерный светодиодный осветитель
Falcon Eyes LEDFly 5 Bi-color накамерный светодиодный осветитель
Falcon Eyes LEDFly 5 Bi-color накамерный светодиодный осветитель

Falcon Eyes LEDFly 5 Bi-color накамерный светодиодный осветитель

Falcon Eyes
Артикул: DAN-8385

Bi-color осветитель, мощность 5 Вт, 64 светодиода, регулируемая цветовая температура 3200K~5600K, 95, освещенность (0.3 м) до 1800 лк. Встроенный аккумулятор. Устанавливается на башмак камеры, резьбовое отверстие 1/4, мощность 5 Вт, в комплект входят мини-штатив с держателем смартфона.

Описание

Светодиодный осветитель Falcon Eyes LEDFly 5 Bi предназначен для создания подсветки во время мобильной и профессиональной фото и видеосъемке. Осветитель с режимом бустер выдает яркий световой поток с освещенностью на расстоянии 30 см до 1800 лк. На выходе получается мягкий свет благодаря встроенному рассеивателю.

Биколорный с осветитель Falcon Eyes LEDFly 5 Bi-color имеет регулируемую цветовую температуру от 3200 до 5600 К с шагом 100К. Яркость светового потока для каждого светового режима регулируется в диапазоне от 10 до 100% с шагом 1%. Индекс цветопередачи CRI всегда остается

Для легкой установки параметров освещения, устройство имеет диммер-качалку и LED-дисплей.

Осветитель может устанавливаться на стойках, ригах, штативах с помощью встроенного монтажного отверстия.

Широкий диапазон позволит подобрать необходимую цветовую температуру там, где используются другие естественные или искусственные источники света в помещении или на улице.

Встроенный режим бустер позволяет увеличить световой поток до 130% максимальной яркости, когда одинаково ярко горят светодиоды холодного и теплого белого света.

Оветительное устройство легко монтируется на фотокамеру или устанавливается на любой плоской поверхности на столе, полу, земле и т.д., благодаря комплектному мини-штативу и шаровой головке с креплением башмак. Шаровая головка изготовлена из металла, поэтому наклон и положение осветителя надежно фиксируется и остается неизменным на протяжении всей съемки.

Помимо исполнения функции накамерной подсветки, осветитель может применяться во время мобильной съемки. Мини-штатив с держателем смартфона способен разместить мобильное устройство шириной до 80 мм. Складной мини-штатив можно использовать и как ручку.

Дополнительный рассеивающий фильтр, входящий в комплект, делает световой поток мягче и защищает световую панель от повреждений.

Осветитель питается от встроенного аккумулятора 1800 мАч. Полного заряда хватит примерно на 50 минут работы. Осветитель можно подключить к сетевому устройству =5В 0,8А, в том числе сетевому адаптеру или устройства PowerBank.

Мощность максимальная - 5 Вт

Количество светодиодов - 64 шт

CRI - 95

Регулировка яркости - 10 100% (режим бустер 130%)

Освещенность (30 см) - до 1800 лк (режим бустер 130%)

Цветовая температура - 3200К 5600К

Встроенный аккумулятор - Литий-полимерный (Li-Po), 1800 мАч

Время непрерывной работы - прибл. 50 мин

Параметры зарядного устройства - =5В 0,8А

Время зарядки - 120 мин

Материал корпуса - Авиационный алюминий/ABS-пластик

Резьбовое отверстие - 1/4

Размеры - 68х68х19.5мм

Размеры с упаковкой - 185х145х45 мм

Вес - 0.1 кг

Вес с упаковкой - 0.4 кг

Комплектация

  • Осветитель светодиодный Falcon Eyes LEDFly 5 Bi-color накамерный - 1 шт.
  • Рассеивающий фильтр - 1 шт.
  • USB Type-C кабель - 1 шт.
  • Кронштейн 1/4 с креплением «башмак» - 1 шт.
  • Мини-штатив с держателем смартфона - 1 шт.
  • Руководство по эксплуатации - 1 шт.

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