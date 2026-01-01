YongNuo Speedlite YN685 вспышка для Canon

Многофункциональная накамерная вспышка обладает самыми широкими на данный момент возможностями, касающимися беспроводной радиосинхронизации. У нее присутствует функция ручного запуска и дистанционное управление, которое реализуется при помощи YN560-TX и YN-560 IV, а именно управления триггерами Yongnuo RF-605. Также аппарат оснащен поддержкой моделей RF-603 и RF-603 II.
Модель поддерживает режим TTL, возможность подсветки с выдержкой короче 1/180 – HSS, имеет несколько режимов срабатывания по двум шторкам, синхроконтакт и разъем для подзарядки от внешних источников питания. Имея такое устройство, вы можете использовать его либо как один «командный центр», который будет управлять другими вспышками, либо воспользоваться уже известными YN-622C-TX или YN-560-TX, которые в свою очередь будут управлять всей внешней системой осветительных приборов.
Совместимые радиоустройства Yongnuo: YN-622C YN-622C II YN-622C-TX RF-603 RF-603 II RF-605 YN-560 IV YN-560-TX.
Характеристики:
- ведущее число – 60 м (ISO 100, 200мм)
- кол-во ламп в одной вспышке – 1
- совместимые камеры – Canon
- крепление – башмак
- время перезарядки, с – 3
- дисплей – есть
- поворотная голова – есть
- автоматический Zoom – есть
- ручной Zoom – есть
- угол освещения, мм – 20-200
- поддержка режимов – TTL, E-TTL
- пилотный свет – нет
- подсветка автофокуса – есть
- питание – 4xAA