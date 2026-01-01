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YongNuo Speedlite YN685 вспышка для Canon
YongNuo Speedlite YN685 вспышка для Canon
YongNuo Speedlite YN685 вспышка для Canon
YongNuo Speedlite YN685 вспышка для Canon
YongNuo Speedlite YN685 вспышка для Canon
YongNuo Speedlite YN685 вспышка для Canon
YongNuo Speedlite YN685 вспышка для Canon
YongNuo Speedlite YN685 вспышка для Canon

YongNuo Speedlite YN685 вспышка для Canon

Yongnuo
Артикул: NVF-7897

YongNuo Speedlite YN685 – новая Е-TTL-вспышка для Canon со встроенным радиопередатчиком с частотой 2,4 ГГц.

Описание

Многофункциональная накамерная вспышка обладает самыми широкими на данный момент возможностями, касающимися беспроводной радиосинхронизации. У нее присутствует функция ручного запуска и дистанционное управление, которое реализуется при помощи YN560-TX и YN-560 IV, а именно управления триггерами Yongnuo RF-605. Также аппарат оснащен поддержкой моделей RF-603 и RF-603 II.

Модель поддерживает режим TTL, возможность подсветки с выдержкой короче 1/180 – HSS, имеет несколько режимов срабатывания по двум шторкам, синхроконтакт и разъем для подзарядки от внешних источников питания. Имея такое устройство, вы можете использовать его либо как один «командный центр», который будет управлять другими вспышками, либо воспользоваться уже известными YN-622C-TX или YN-560-TX, которые в свою очередь будут управлять всей внешней системой осветительных приборов.

Совместимые радиоустройства Yongnuo: YN-622C YN-622C II YN-622C-TX RF-603 RF-603 II RF-605 YN-560 IV YN-560-TX.

Характеристики:

  • ведущее число – 60 м (ISO 100, 200мм)
  • кол-во ламп в одной вспышке – 1
  • совместимые камеры – Canon
  • крепление – башмак
  • время перезарядки, с – 3
  • дисплей – есть
  • поворотная голова – есть
  • автоматический Zoom – есть
  • ручной Zoom – есть
  • угол освещения, мм – 20-200
  • поддержка режимов – TTL, E-TTL
  • пилотный свет – нет
  • подсветка автофокуса – есть
  • питание – 4xAA

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