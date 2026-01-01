YongNuo YN968N Speedlite вспышка накамерная TTL для Nikon

Описание

Вспышка для Nikon имеет существенные отличия в плане синхронизации от модели, выпущенной для системы Canon.

Версия вспышки для камер Nikon имеет следующий функционал:

оптический TTL-slave Nikon/Canon

оптическая ловушка S1/S2

slave режим от мастер-вспышки YN968N

встроенный приемник для радиосинхронизатора Yongnuo YN-622N

встроенный приемник для радиосинхронизатора Yongnuo RF-603 (II), RF-605, YN560-TX

Для обновления программного обеспечения оснащена USB-интерфейсом. Зуммирование вспышки можно изменять в диапазоне 20-105 миллиметров. Настройки сохраняются автоматически, есть поддержка индивидуальных настроек пользователя (Fn).

Характеристики: