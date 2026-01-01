YongNuo YN968N Speedlite вспышка накамерная TTL для Nikon

Вспышка для Nikon имеет существенные отличия в плане синхронизации от модели, выпущенной для системы Canon.
Версия вспышки для камер Nikon имеет следующий функционал:
- оптический TTL-slave Nikon/Canon
- оптическая ловушка S1/S2
- slave режим от мастер-вспышки YN968N
- встроенный приемник для радиосинхронизатора Yongnuo YN-622N
- встроенный приемник для радиосинхронизатора Yongnuo RF-603 (II), RF-605, YN560-TX
Для обновления программного обеспечения оснащена USB-интерфейсом. Зуммирование вспышки можно изменять в диапазоне 20-105 миллиметров. Настройки сохраняются автоматически, есть поддержка индивидуальных настроек пользователя (Fn).
Характеристики:
- максимальное ведущее число - 60 (ISO 100, 105 мм)
- цветовая температура - 5600K
- режим TTL - есть
- режим Slave TTL - есть
- режим Master TTL - есть
- ручная настройка мощности - 1/1 - 1/2 - 1/4 - 1/8 - 1/16 - 1/32 - 1/64 - 1/128 (шаг 1/3 ev)
- высокоскоростная синхронизация - есть (до 1/8000 сек)
- зум рефлектора,мм - 20-105
- режимы работы вспышки - TTL, Manual, Auto, Multi, Slave TTL Nikon/Canon, 2 оптических режима (S1, S2), Yn622, Yn560TX, YN-603, YN-605
- питание - 4 элемента АА