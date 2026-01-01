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YongNuo YN968N Speedlite вспышка накамерная TTL для Nikon
YongNuo YN968N Speedlite вспышка накамерная TTL для Nikon
YongNuo YN968N Speedlite вспышка накамерная TTL для Nikon
YongNuo YN968N Speedlite вспышка накамерная TTL для Nikon
YongNuo YN968N Speedlite вспышка накамерная TTL для Nikon
YongNuo YN968N Speedlite вспышка накамерная TTL для Nikon

YongNuo YN968N Speedlite вспышка накамерная TTL для Nikon

Yongnuo
Артикул: NVF-9876

Накамерная вспышка для системы Nikon YongNuo Speedlite YN-968N.

От предыдущей модели отличается наличием светодиодов, используемых, как видеосвет при видеосъемке. Температура света сбалансирована под дневное освещение, в комплекте также идет оранжевый фильтр. Максимальное ведущее число - 60 (ISO 100, 105 мм). Цветовая температура - 5600K. Оснащена режимом TTL.

Описание

Вспышка для Nikon имеет существенные отличия в плане синхронизации от модели, выпущенной для системы Canon.

Версия вспышки для камер Nikon имеет следующий функционал:

  • оптический TTL-slave Nikon/Canon
  • оптическая ловушка S1/S2
  • slave режим от мастер-вспышки YN968N
  • встроенный приемник для радиосинхронизатора Yongnuo YN-622N
  • встроенный приемник для радиосинхронизатора Yongnuo RF-603 (II), RF-605, YN560-TX

Для обновления программного обеспечения оснащена USB-интерфейсом. Зуммирование вспышки можно изменять в диапазоне 20-105 миллиметров. Настройки сохраняются автоматически, есть поддержка индивидуальных настроек пользователя (Fn).

Характеристики:

  • максимальное ведущее число - 60 (ISO 100, 105 мм)
  • цветовая температура - 5600K
  • режим TTL - есть
  • режим  Slave TTL - есть
  • режим  Master TTL - есть
  • ручная настройка мощности - 1/1 - 1/2 - 1/4 - 1/8 - 1/16 - 1/32 - 1/64 - 1/128 (шаг 1/3 ev)
  • высокоскоростная синхронизация - есть (до 1/8000 сек)
  • зум рефлектора,мм - 20-105
  • режимы работы вспышки - TTL, Manual, Auto, Multi, Slave TTL Nikon/Canon, 2 оптических режима (S1, S2), Yn622, Yn560TX, YN-603, YN-605
  • питание - 4 элемента АА

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