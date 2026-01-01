YongNuo Speedlite YN-467 II (i-TTL) вспышка для Nikon

Описание

Вспышка может работать в автоматическом i-TTL режиме с камерами Nikon, поддерживает несколько режимов работы: ручной (М) режим, два варианта работы светоловушки (S1, S2), имеет улучшенную подсветку автофокуса, вспышку по второй шторке затвора. Возможно автоматическое и ручное зуммирование: в зависимости от фокусного расстояния объектива и освещенности снимаемого объекта угол освещения вспышки может быть задан в промежутках 24–85 мм, а встроенный диффузор позволяет работать с широкоугольными объективами. Вспышка может использоваться как установленной на фотокамере, так и удаленно. Поджиг осуществляется с помощью радиосинхронизаторов Yongnuo, Phottix, Pixel, Cactus и др.

Технические характеристики: