YongNuo Speedlite YN-467 II (i-TTL) вспышка для Nikon

Вспышка может работать в автоматическом i-TTL режиме с камерами Nikon, поддерживает несколько режимов работы: ручной (М) режим, два варианта работы светоловушки (S1, S2), имеет улучшенную подсветку автофокуса, вспышку по второй шторке затвора. Возможно автоматическое и ручное зуммирование: в зависимости от фокусного расстояния объектива и освещенности снимаемого объекта угол освещения вспышки может быть задан в промежутках 24–85 мм, а встроенный диффузор позволяет работать с широкоугольными объективами. Вспышка может использоваться как установленной на фотокамере, так и удаленно. Поджиг осуществляется с помощью радиосинхронизаторов Yongnuo, Phottix, Pixel, Cactus и др.
Технические характеристики:
- максимальное ведущее число (для ISO 100) – 33
- режим работы вспышки – i-TTL, M, S1, S2
- зуммирование, мм – 24/35/50/70/85
- регулировка мощности – TTL или ручная (8 ступеней шагом в 0,3 стопа (ev)
- угол поворота головной части:
- вверх/вниз, град. – от -7 до 90
- влево/вправо, град – от 0 до 270
- питание – 4 батареи типа AA
- число срабатываний от одного комплекта батарей – 100–1500
- время перезаряда, с – 2
- цветовая температура, К – 5600
- длительность вспышки, с – от 1/800 до 1/20000
- размеры, мм – 72x135x85
- вес, г – 300