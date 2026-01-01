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YongNuo Speedlite YN-467 II (i-TTL) вспышка для Nikon

YongNuo Speedlite YN-467 II (i-TTL) вспышка для Nikon

Yongnuo
Артикул: OLE-0998

YongNuo Speedlite YN-467 II (i-TTL) – вспышка для фотокамер системы Nikon является улучшенной версией модели вспышки Yongnuo Speedlite YN-467 для Nikon.

В данной модели увеличена чувствительность оптического сенсора светоловушки в режимах S1 и S2, что позволяет запускать вспышку в ведомом режиме на большем расстоянии, чем прежде, уменьшено время перезарядки вспышки (до 2 с), добавлен РС-разъем, изменен «рисунок» датчика подсветки автофокуса. Изменен батарейный отсек, материал кнопок, горячий башмак изготовлен из металла.

Описание

Вспышка может работать в автоматическом i-TTL режиме с камерами Nikon, поддерживает несколько режимов работы: ручной (М) режим, два варианта работы светоловушки (S1, S2), имеет улучшенную подсветку автофокуса, вспышку по второй шторке затвора. Возможно автоматическое и ручное зуммирование: в зависимости от фокусного расстояния объектива и освещенности снимаемого объекта угол освещения вспышки может быть задан в промежутках 24–85 мм, а встроенный диффузор позволяет работать с широкоугольными объективами. Вспышка может использоваться как установленной на фотокамере, так и удаленно. Поджиг осуществляется с помощью радиосинхронизаторов Yongnuo, Phottix, Pixel, Cactus и др.

Технические характеристики:

  • максимальное ведущее число (для ISO 100) – 33
  • режим работы вспышки – i-TTL, M, S1, S2
  • зуммирование, мм – 24/35/50/70/85
  • регулировка мощности – TTL или ручная (8 ступеней шагом в 0,3 стопа (ev)
  • угол поворота головной части:
    • вверх/вниз, град. – от -7 до 90
    • влево/вправо, град – от 0 до 270
  • питание – 4 батареи типа AA
  • число срабатываний от одного комплекта батарей – 100–1500
  • время перезаряда, с – 2
  • цветовая температура, К – 5600
  • длительность вспышки, с – от 1/800 до 1/20000
  • размеры, мм – 72x135x85
  • вес, г – 300

Комплектация

  • Вспышка Yongnuo speedlight YN-467 II для Nikon – 1 шт.
  • Защитный чехол – 1 шт.
  • Подставка для вспышки – 1 шт.
  • Инструкция – 1 шт.

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