Grifon TTL V860N накамерная вспышка для фотокамер системы Nikon

Арт. FTR-845

TTL-радиотрансмиттер для системы радиосинхронизации PocketWizard для Nikon. Может использоваться для синхронизации вспышек с камерами Nikon в манульном режиме или режиме TTL. А также для синхронизации камеры со студийными приборами. Комплект работает по 35 каналам с цифровым кодированием на расстоянии до 240 метров.