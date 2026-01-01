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Grifon TTL V860N накамерная вспышка для фотокамер системы Nikon

Grifon TTL V860N накамерная вспышка для фотокамер системы Nikon

Grifon
Артикул: NVF-2872

Grifon TTL V860N – накамерная вспышка с поворотной головой, изготовлена с учетом требований, которые предъявляются к приборам с активной эксплуатацией при работе на выезде. Предназначена для работы с фотокамерами системы Nikon.

Описание

Технические характеристики:

  • ведущее число (при f=105 мм, ISO 100) – 58
  • угол свечивания – от 24 до 105 мм (14 мм с широкоугольной панелью)
  • время полной зарядки, с – до 1,5
  • регулировка мощности – от 1/128 до 1/1 с шагом 1/3 ступени
  • длительность вспышки – от 1/300 до 1/20000
  • режимы вспышки – I-TTL, Multi (стробоскоп), М (ручной), C1 и C2 (ведомые)
  • цветовая температура, К – 5600 ±200
  • угол вертикального поворота, град. – 7–90
  • угол горизонтального поворота, град. – 0–360
  • широкоугольный рассеиватель – встроенный
  • светосинхронизатор – встроенный
  • электропитание – 11,1V/2000 mAh Li-ion polymer
  • защита от перегрева – есть
  • вес, г – 540
  • размеры, мм – 190x76x64

 

Комплектация

  • Вспышка – 1 шт.
  • Литий-ионный аккумулятор – 1 шт.
  • Чехол.
  • Подставка.
  • Зарядное устройство.

   

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