Grifon TT520 электронная вспышка для Canon и Nikon

Grifon FD-W – диффузор на вспышку для рассеивания света.
Подходит как для начинающих, так и для профессиональных фотографов. С ними удобно работать в студии и на пленэре. Предназначен для работы со вспышкой Grifon TT680.
Grifon TT520 – электронная вспышка, имеет 8 уровней мощности, которые отражаются на индикаторе уровня мощностей 8 светодиодными лампочками. Конструкцией вспышки предусмотрено три режима работы. Может применяться в качестве ведомой вспышки для создания различных световых эффектов и для работы в ручном режиме.
Ведущее число – 33, глубина регулировки – до 1/128.
Оснащена функцией защиты от перегрева. Прибор начинает мигать, когда требуется отключение на 10 минут для остывания.
Характеристики:
Управление уровнем светового потока:
FST L-210 – алюминиевая трехсекционная стойка для установки студийного оборудования весом до 2 кг.
Используется стандартное крепление 5/8". Максимальная рабочая высота – 210 см.
Фон нетканый Fotokvant BN-1650. Размер 1,6х5,0 м. Цвет серый.
Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде.
Fotokvant SBF-8 – универсальный нейлоновый диффузор для вспышек Canon/Nikon/Sony/Pentax/Olympus. Смягчает свет от вспышки. Легко крепится с помощью эластичной манжеты. Размер, см – 9х6. Материал – нейлон.
Fotokvant SBK-40 - круглый софтбокс для накамерной вспышки. Диаметр - 40 см.
Предназначен для репортажной, портретной и макросъемки. Легко раскладывается и в сложенном состоянии софтбокс можно уместить в карман. Пружинная конструкция позволяет сохранить нужную форму, а за счет системы крепления софтбокс можно установить на любую накамерную вспышку.
