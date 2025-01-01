images
Grifon TT520 электронная вспышка для Canon и Nikon

Grifon
Артикул: NVF-523

Grifon TT520 – электронная вспышка, имеет 8 уровней мощности, которые отражаются на индикаторе уровня мощностей 8 светодиодными лампочками. Конструкцией вспышки предусмотрено три режима работы. Может применяться в качестве ведомой вспышки для создания различных световых эффектов и для работы в ручном режиме.

Ведущее число – 33, глубина регулировки – до 1/128.

Описание

Оснащена функцией защиты от перегрева. Прибор начинает мигать, когда требуется отключение на 10 минут для остывания.

Характеристики:

  • ведущее число – 33 (ISO 100)
  • режимы работы – M, S1, S2
  • угол вращения – вертикальный 0~90 град, горизонтальный 0~270 град.
  • питание – четыре щелочные или никелево-металлогидридные батарейки АА
  • продолжительность работы – 100-1500 раз (при использовании АА щелочных батареек)
  • время перезарядки – около 0,1–5 с (при использовании АА щелочных батареек)

Управление уровнем светового потока:

  • коэффициент нарастания – 1/8
  • цветовая температура – 5600K±200K
  • длительность импульса – 1/300s~1/20000s
  • размеры, мм – 190х75х55 мм
  • вес – 286 г

Комплектация

   

Grifon FD-W диффузор белого цвета на вспышку
Арт. NVF-1975
Grifon FD-W диффузор белого цвета на вспышку
Grifon FD-W – диффузор на вспышку для рассеивания света.

Подходит как для начинающих, так и для профессиональных фотографов. С ними удобно работать в студии и на пленэре. Предназначен для работы со вспышкой Grifon TT680.

230 ₽
FST L-210 стойка студийная 210 см
Арт. OLE-0836
FST L-210 стойка студийная 210 см
FST L-210 – алюминиевая трехсекционная стойка для установки студийного оборудования весом до 2 кг.

Используется стандартное крепление 5/8". Максимальная рабочая высота – 210 см.

1 240 ₽
Fotokvant BN-1650 Gray нетканый фон 1,6х5,0 м серый
Fotokvant BN-1650 Gray нетканый фон 1,6х5,0 м серый
Fotokvant BN-1650 Gray нетканый фон 1,6х5,0 м серый
Арт. FTR-1302
Fotokvant BN-1650 Gray нетканый фон 1,6х5,0 м серый
Фон нетканый Fotokvant BN-1650. Размер 1,6х5,0 м. Цвет серый.

Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде.

1 280 ₽
Fotokvant SBF-8 универсальный нейлоновый диффузор для вспышек Canon/Nikon/Sony/Pentax/Olympus
Fotokvant SBF-8 универсальный нейлоновый диффузор для вспышек Canon/Nikon/Sony/Pentax/Olympus
Fotokvant SBF-8 универсальный нейлоновый диффузор для вспышек Canon/Nikon/Sony/Pentax/Olympus
Арт. NVF-6898
Fotokvant SBF-8 универсальный нейлоновый диффузор для вспышек Canon/Nikon/Sony/Pentax/Olympus
Fotokvant SBF-8 – универсальный нейлоновый диффузор для вспышек Canon/Nikon/Sony/Pentax/Olympus. Смягчает свет от вспышки. Легко крепится с помощью эластичной манжеты. Размер, см – 9х6. Материал – нейлон.

220 ₽
Fotokvant SBK-40 софтбокс круглый 40 см для накамерной вспышки
Fotokvant SBK-40 софтбокс круглый 40 см для накамерной вспышки
Fotokvant SBK-40 софтбокс круглый 40 см для накамерной вспышки
Арт. NVF-9126
Fotokvant SBK-40 софтбокс круглый 40 см для накамерной вспышки
Fotokvant SBK-40 - круглый софтбокс для накамерной вспышки. Диаметр - 40 см.

Предназначен для репортажной, портретной и макросъемки. Легко раскладывается и в сложенном состоянии софтбокс можно уместить в карман. Пружинная конструкция позволяет сохранить нужную форму, а за счет системы крепления софтбокс можно установить на любую накамерную вспышку.

1 340 ₽
LED-панели Fotokvant. Большой профессиональный обзор осветителей
LED-панели Fotokvant. Большой профессиональный обзор осветителей
Ремни для фотокамеры, поясные крепления, полезная информация по разгрузке для фото- и видеотехники
Ремни для фотокамеры, поясные крепления, полезная информация по разгрузке для фото- и видеотехники
Как улучшить свои навыки в фотографировании с помощью визуализации кадра
Как улучшить свои навыки в фотографировании с помощью визуализации кадра
Мацей Дакович
Мацей Дакович
