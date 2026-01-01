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Godox TT685O вспышка накамерная для Olympus/Panasonic
Godox TT685O вспышка накамерная для Olympus/Panasonic
Godox TT685O вспышка накамерная для Olympus/Panasonic
Godox TT685O вспышка накамерная для Olympus/Panasonic
Godox TT685O вспышка накамерная для Olympus/Panasonic
Godox TT685O вспышка накамерная для Olympus/Panasonic

Godox TT685O вспышка накамерная для Olympus/Panasonic

Godox
Артикул: NVF-9825

Godox TT685O - вспышка накамерная для фотокамер системы Olympus/Panasonic.

Накамерная беспроводная вспышка для фотоаппаратов Olympus/Panasonic. Имеет все основные функции, которые необходимы вспышке. Поддерживает автоматический и ручной режим работы, оснащена удобным ЖК-дисплеем, имеет поворотную голову.

Описание

Вспышка оснащена встроенным трансивером 2,4 GHz, который обеспечивает работу в режимах ETTL и HSS как для ведущей, так и ведомой вспышки, с заявленной дистанцией покрытия до 100 метров.

Модель оснащена большим LCD-дисплеем с выводом опций меню на экран, кнопками с подсветкой, 3,5 мм портом синхронизации (Sync port) и портом USB для обновления программного обеспечения.

Порт для подключения внешней батареи высокого напряжения расположен на фронтальной стороне вспышки.

Характеристики:

  • ведущее число - 60 (ISO 100)
  • питание - от 4 батарей АА
  • HSS (высокоскоростная синхронизация) - до 1/8000 с
  • режимы вспышки - ETTL/M/Multi (стробоскоп)
  • синхронизация - по первой и второй шторкам
  • компенсация экспозиции - 1/3 шага (±3 стопа)
  • ручное управление - 1/128 - 1/1 выходной мощности (1/3 шага)
  • зум-рефлектор - 20-200 мм
  • режимы ведущей и ведомой вспышки - есть
  • режимы оптической синхронизации - S1 и S2
  • поворот головы, град. - 360
  • подсветка автофокуса - есть
  • USB-порт для обновления программного обеспечения - есть
  • 3,5 мм порт синхронизации (Sync Port) - есть
  • порт для внешней батареи высокого напряжения - есть
  • максимальное время перезарядки, с – 2,6 (при полной мощности)
  • цветовая температура - 5600К ± 200К
  • батарейный блок - поддерживается
  • режим Multi (стробоскоп) - частота от 1 до 199Hz и 2-100 раз
  • длительность импульса - 1/300 до 1/20000 секунды
  • возможность управления группами - 3 (A, B, C)
  • размер, мм – 64х76х190
  • вес, г - 410

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