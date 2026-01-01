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Falcon Eyes S-Flash 200 TTL-S вспышка накамерная для Sony
Falcon Eyes S-Flash 200 TTL-S вспышка накамерная для Sony
Falcon Eyes S-Flash 200 TTL-S вспышка накамерная для Sony
Falcon Eyes S-Flash 200 TTL-S вспышка накамерная для Sony
Falcon Eyes S-Flash 200 TTL-S вспышка накамерная для Sony
Falcon Eyes S-Flash 200 TTL-S вспышка накамерная для Sony
Falcon Eyes S-Flash 200 TTL-S вспышка накамерная для Sony
Falcon Eyes S-Flash 200 TTL-S вспышка накамерная для Sony
Falcon Eyes S-Flash 200 TTL-S вспышка накамерная для Sony

Falcon Eyes S-Flash 200 TTL-S вспышка накамерная для Sony

Falcon Eyes
Артикул: NVF-8900

Falcon Eyes S-Flash 200 TTL-S – многофункциональная компактная накамерная вспышка со светодиодной подсветкой, металлической ножкой и поворотной головой. Предназначена для работы с системой Sony.

Вспышка совместима с системой TTL для работы в полностью автоматическом режиме на камерах Sony. Вспышка поддерживает режимы: автоматический TTL, ручной М, ручной режим ведомой вспышки S1/S2, стробоскоп, LED-подсветка. Питание от 2 элементов AA (возможность зарядки NiMH аккумуляторов), в комплекте рассеивающий купол.

Описание

Вспышка имеет надежный и компактный корпус. Вес ее составляет всего 150 г (без элементов питания), а благодаря компактным размерам она поместится даже в небольшой сумке. Винтовой фиксатор обеспечивает надежное прикрепление вспышки к башмаку камеры с помощью зажимной пластины и стопорного штифта.

Мощности прибора с ведущим числом 32 (м, 105 мм, ISO 100) достаточно чтобы осветить объект, находящийся на значительном удалении.

Режим TTL позволяет камере автоматически управлять мощностью вспышки, в данном режиме происходит измерение отраженного от объекта света во время серии предварительных срабатываний. Также уcовершенствованная технология позволяет использовать Falcon Eyes S-Flash 200 TTL-S HSS в режиме стробоскопа.

Вспышка делает установленное пользователем количество импульсов с заданной частотой и продолжительностью, фиксируя движение объекта в разных фазах на одном снимке.

Высокоточная ручная настройка имеет 8 уровней мощности от 1/128 до 1/1, каждый уровень имеет 3 подуровня для тонкой настройки, что дает возможность более точной и гибкой регулировки яркости.

Режимы S1/S2 используются для создания различных световых схем при установке вспышки вне камеры. В режиме S1 вспышка сработает по первому импульсу от ведущей вспышки, в режиме S2 вспышка пропустит предварительный импульс ведущей TTL вспышки и сработает по основному. В этих двух режимах регулировка мощности импульса ведомой вспышки настраивается вручную.

Регулируемая голова способная наклоняться вверх на 90 градусов и вниз на 7 градусов, поворачиваться влево на 60 и вправо на 90 градусов.

Интуитивный интерфейс управления и контрастный ЖК-дисплей с подсветкой обеспечивают простоту эксплуатации вспышки. Настраивать режим работы вспышки, тип синхронизации, компенсацию мощности и другие параметры можно используя панель управления на вспышке.

Благодаря встроенной мощной светодиодной подсветке, расположенной рядом с импульсной лампой, вспышку можно использовать для видеосъемки.

Питание вспышки осуществляется от двух батарей типоразмера AA. Могут использоваться как алкалиновые батареи, так и Ni-Mh аккумуляторы, которые заряжаются от внешнего аккумулятора типа PowerBank или от адаптера 5В 1А с помощью разъема microUSB на вспышке.

Характеристики:

  • максимальное ведущее число – 32 (м, ISO 100, 105 мм)
  • угол освещения вспышки – 24
  • режимы вспышки – автоматический TTL/ручной M/стробоскоп Multi/S1/S2
  • ручной режим – 1/1 – 1/128 (8 ступеней, шаг 1/3 ступени)
  • стробоскоп – 1/8-1/128, 1-100 Гц, 1-90 импульсов
  • компенсация экспозиции – есть (±3 ступени, с шагом 1/3)
  • брекетинг экспозиции вспышки – есть (функция камеры)
  • синхронизация вспышки по второй шторке – есть (функция камеры)
  • тип беспроводного управления – оптический
  • максимальный диапазон работы в беспроводном режиме:
  • в помещении, м – 12-15
  • вне помещения, м – 8-10
  • подсветка автофокусировки – есть, светодиодная
  • моделирующий свет – есть
  • интерфейс управления – кнопки
  • меню пользовательских функций – нет
  • управление вспышкой из меню камеры – есть (зависит от камеры)
  • элементы питания – 2 элемента типоразмера АА
  • цветовая температура, К – 5600
  • система энергосбережения – автоотключение (60, 120, 180 секунд)
  • размер, мм – 115х65х35
  • вес (без батарей), г – 150

Комплектация

  • Вспышка накамерная Falcon Eyes S-Flash 200 TTL-S.
  • Чехол.
  • Мини-штатив.
  • Рассеивающий купол.
  • Краткое руководство по эксплуатации.

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