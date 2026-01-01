Falcon Eyes S-Flash 200 TTL-S вспышка накамерная для Sony

Описание

Вспышка имеет надежный и компактный корпус. Вес ее составляет всего 150 г (без элементов питания), а благодаря компактным размерам она поместится даже в небольшой сумке. Винтовой фиксатор обеспечивает надежное прикрепление вспышки к башмаку камеры с помощью зажимной пластины и стопорного штифта.

Мощности прибора с ведущим числом 32 (м, 105 мм, ISO 100) достаточно чтобы осветить объект, находящийся на значительном удалении.

Режим TTL позволяет камере автоматически управлять мощностью вспышки, в данном режиме происходит измерение отраженного от объекта света во время серии предварительных срабатываний. Также уcовершенствованная технология позволяет использовать Falcon Eyes S-Flash 200 TTL-S HSS в режиме стробоскопа.

Вспышка делает установленное пользователем количество импульсов с заданной частотой и продолжительностью, фиксируя движение объекта в разных фазах на одном снимке.

Высокоточная ручная настройка имеет 8 уровней мощности от 1/128 до 1/1, каждый уровень имеет 3 подуровня для тонкой настройки, что дает возможность более точной и гибкой регулировки яркости.

Режимы S1/S2 используются для создания различных световых схем при установке вспышки вне камеры. В режиме S1 вспышка сработает по первому импульсу от ведущей вспышки, в режиме S2 вспышка пропустит предварительный импульс ведущей TTL вспышки и сработает по основному. В этих двух режимах регулировка мощности импульса ведомой вспышки настраивается вручную.

Регулируемая голова способная наклоняться вверх на 90 градусов и вниз на 7 градусов, поворачиваться влево на 60 и вправо на 90 градусов.

Интуитивный интерфейс управления и контрастный ЖК-дисплей с подсветкой обеспечивают простоту эксплуатации вспышки. Настраивать режим работы вспышки, тип синхронизации, компенсацию мощности и другие параметры можно используя панель управления на вспышке.

Благодаря встроенной мощной светодиодной подсветке, расположенной рядом с импульсной лампой, вспышку можно использовать для видеосъемки.

Питание вспышки осуществляется от двух батарей типоразмера AA. Могут использоваться как алкалиновые батареи, так и Ni-Mh аккумуляторы, которые заряжаются от внешнего аккумулятора типа PowerBank или от адаптера 5В 1А с помощью разъема microUSB на вспышке.

Характеристики: