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Strobtools ST-2316 &quot;Портрет&quot; набор для фотокамеры

Strobtools ST-2316 &quot;Портрет&quot; набор для фотокамеры

Strobtools
Артикул: NVF-7681

Strobtools ST-2316 – набор для фотокамеры "Портрет" состоит из складного держателя и набора гелей Make-Up, это 5 цветных гелей и 3 диффузных.

Описание

Набор подойдет практически для любых ситуаций во время съемки. Диффузные гели с разной плотностью легко превратят вашу вспышку в мини-софт-бокс. Так же их можно легко комбинировать. Складной держатель изготовлен из прочного пластика, очень компактный в сложенном виде, его легко разложить одной рукой и установить на камеру в считаные секунды.

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