Набор подойдет практически для любых ситуаций во время съемки. Диффузные гели с разной плотностью легко превратят вашу вспышку в мини-софт-бокс. Так же их можно легко комбинировать. Складной держатель изготовлен из прочного пластика, очень компактный в сложенном виде, его легко разложить одной рукой и установить на камеру в считаные секунды.
Портативный столик Fotokvant ST-3030 для предметной съемки.
Изготовлен из акрила. В комплект входит белый фон. Может использоваться для фотографии малогабаритных предметов (сувениров, ювелирных изделий, портативной электроники). Размер - 30x30 см. Максимальная нагрузка - 2 кг. Толщина столика - 2 см. Вес - 0,65 кг.