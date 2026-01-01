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Rogue ExpoImaging Rogue Flash Grid 3-in-1 Stacking System насадка
Rogue ExpoImaging Rogue Flash Grid 3-in-1 Stacking System насадка
Rogue ExpoImaging Rogue Flash Grid 3-in-1 Stacking System насадка
Rogue ExpoImaging Rogue Flash Grid 3-in-1 Stacking System насадка
Rogue ExpoImaging Rogue Flash Grid 3-in-1 Stacking System насадка
Rogue ExpoImaging Rogue Flash Grid 3-in-1 Stacking System насадка
Rogue ExpoImaging Rogue Flash Grid 3-in-1 Stacking System насадка
Rogue ExpoImaging Rogue Flash Grid 3-in-1 Stacking System насадка
Rogue ExpoImaging Rogue Flash Grid 3-in-1 Stacking System насадка

Rogue ExpoImaging Rogue Flash Grid 3-in-1 Stacking System насадка

Rogue
Артикул: NVF-7355

Rogue ExpoImaging Rogue Flash Grid 3-in-1 Stacking System – сотовая решетка, которая крепется на накамерную вспышку. Комплект состоит из универсального держателя с двумя сотовыми решетками. Их сочетание обсепечивает жесткий световой пучок направленностью 16, 25 и 45 градусов.

Описание

Rogue ExpoImaging Rogue Flash Grid 3-in-1 Stacking System насадка

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