Rogue ExpoImaging Rogue Flash Grid 3-in-1 Stacking System насадка

Falcon Eyes EB-060 – предназначен для получения полноценного дополнительного источника мягкого света.
Оснащен металлическим кронштейном и может быть установлен на любую вспышку с горячим башмаком. Размер: 40х40 см. Вес - 1,0 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Rogue ExpoImaging Rogue Flash Grid 3-in-1 Stacking System – сотовая решетка, которая крепется на накамерную вспышку. Комплект состоит из универсального держателя с двумя сотовыми решетками. Их сочетание обсепечивает жесткий световой пучок направленностью 16, 25 и 45 градусов.
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Falcon Eyes EB-060 – предназначен для получения полноценного дополнительного источника мягкого света.
Оснащен металлическим кронштейном и может быть установлен на любую вспышку с горячим башмаком. Размер: 40х40 см. Вес - 1,0 кг.