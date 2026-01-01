Grifon CF-07 набор фильтров для накамерных фотовспышек

Grifon BS-T300 – перекладина телескопическая, длина – 305 см. Длина в сложенном состоянии 116 см. Вес - 0,9 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Grifon CF-07 – набор цветных гелевых фильтров из 7 цветов.
Фильтры предназначены для управления светом от вспышек. В наборе содержится по 5 шт. каждого цвета (желтый, ярко-красный, синий, оранжевый, 1/2 оранжевый, 1/4 оранжевый, зеленый). Комбинацию из разных фильтров можно использовать для получения различных вариаций цвета. В комплекте есть держатель фильтра, который подходит для большинства вспышек. Крепится на липучке с резинкой. Размер, мм – 39х80. Цвета на снимках могут несколько отличаться от реального цвета фильтра.
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Grifon BS-T300 – перекладина телескопическая, длина – 305 см. Длина в сложенном состоянии 116 см. Вес - 0,9 кг.
Fujimi FJSA-SH38 Softbox Handle – рукоятка-держатель для софтбокса. Длина – 38 см, максимальная нагрузка – 2,5 кг. Идеальный инструмент, позволяющий фотографу быть максимально мобильным.
Grifon HC-01 – модель сотовой решетки имеет компактную и легкую конструкцию. За счет надежного крепления в передней части легко устанавливается с помощью липучки на большинство накамерных вспышек.
Grifon HSH-A – переходник предназначен для установки накамерных фотовспышек (Canon, Nikon, Olympus) на штативы или стойки для осветительных приборов. Изменяемый угол наклона до 180 градусов. На установочной площадке имеется зажим для горячего башмака накамерной фотовспышки. Имеется отверстие для установки фотозонта. Вес - 0,2 кг.