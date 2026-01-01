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Grifon CF-07 набор фильтров для накамерных фотовспышек
Grifon CF-07 набор фильтров для накамерных фотовспышек

Grifon CF-07 набор фильтров для накамерных фотовспышек

Grifon
Артикул: NVF-2889

Grifon CF-07 – набор цветных гелевых фильтров из 7 цветов.

Фильтры предназначены для управления светом от вспышек. В наборе содержится по 5 шт. каждого цвета (желтый, ярко-красный, синий, оранжевый, 1/2 оранжевый, 1/4 оранжевый, зеленый). Комбинацию из разных фильтров можно использовать для получения различных вариаций цвета. В комплекте есть держатель фильтра, который подходит для большинства вспышек. Крепится на липучке с резинкой. Размер, мм – 39х80. Цвета на снимках могут несколько отличаться от реального цвета фильтра.

Описание

Grifon CF-07 набор фильтров для накамерных фотовспышек

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