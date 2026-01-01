SmallRig BUC2638 площадка для аксессуаров 1/4” Thread to Cold shoe adapter for Pro Mobile Cage

Артикул: DAN-4941

Адаптер SmallRig для холодного башмака с резьбой 1/4" для Pro Mobile Cage.

Адаптер дает возможность установки на риг Pro Mobile Cage дополнительного оборудования. Адаптер изготовлен из алюминия. Размер - 54x16x13 мм. Вес - 11 г. Совместимость с ригами: CPA2414, CPA2455, CPA2471, CPA2512, CPS2441, CPS2454, CPU2391, CPU2494.