SmallRig BUC2638 площадка для аксессуаров 1/4” Thread to Cold shoe adapter for Pro Mobile Cage

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Адаптер SmallRig для холодного башмака с резьбой 1/4" для Pro Mobile Cage.
Адаптер дает возможность установки на риг Pro Mobile Cage дополнительного оборудования. Адаптер изготовлен из алюминия. Размер - 54x16x13 мм. Вес - 11 г. Совместимость с ригами: CPA2414, CPA2455, CPA2471, CPA2512, CPS2441, CPS2454, CPU2391, CPU2494.
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