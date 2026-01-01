Raylab RL-MBS2 кронштейн для накамерной вспышки c адаптером Bowens

Артикул: OLE-2421

Кронштейн c адаптером применяется с накамерной вспышкой, чтобы использовать светоформирующие насадки с креплением Bowens: софтбоксы, тарелки и рефлекторы. 2 варианта использования за счет конструктива ручки – закрепив на стойку или в руках. Адаптер совместим с широким ассортиментом вспышек, как прямоугольных, так и с круглой головкой. В комплект входит специальный вкладыш, обеспечивающий совместимость адаптера со всеми типами вспышек.