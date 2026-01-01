Raylab RL-MBS2 кронштейн для накамерной вспышки c адаптером Bowens

Характеристики:
- Материал ABS пластик / сталь
- Фиксатор накамерной вспышки есть
- Адаптер Bowens
- Размер 155*320*50 мм
Москва
Малая Семеновская 3с6
Кронштейн c адаптером применяется с накамерной вспышкой, чтобы использовать светоформирующие насадки с креплением Bowens: софтбоксы, тарелки и рефлекторы. 2 варианта использования за счет конструктива ручки – закрепив на стойку или в руках. Адаптер совместим с широким ассортиментом вспышек, как прямоугольных, так и с круглой головкой. В комплект входит специальный вкладыш, обеспечивающий совместимость адаптера со всеми типами вспышек.
Характеристики:
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