images
images
Raylab RL-MBS2 кронштейн для накамерной вспышки c адаптером Bowens
Raylab RL-MBS2 кронштейн для накамерной вспышки c адаптером Bowens

Raylab RL-MBS2 кронштейн для накамерной вспышки c адаптером Bowens

Raylab
Артикул: OLE-2421

Кронштейн c адаптером применяется с накамерной вспышкой, чтобы использовать светоформирующие насадки с креплением Bowens: софтбоксы, тарелки и рефлекторы. 2 варианта использования за счет конструктива ручки – закрепив на стойку или в руках. Адаптер совместим с широким ассортиментом вспышек, как прямоугольных, так и с круглой головкой. В комплект входит специальный вкладыш, обеспечивающий совместимость адаптера со всеми типами вспышек. 

Описание

Характеристики:

  • Материал ABS пластик / сталь
  • Фиксатор накамерной вспышки есть
  • Адаптер Bowens
  • Размер 155*320*50 мм

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-10 %
Fotokvant FLH-71 гайка 1/4 дюйма
Fotokvant FLH-71 гайка 1/4 дюйма
Fotokvant FLH-71 гайка 1/4 дюйма
Арт. DAN-3520
Fotokvant FLH-71 гайка 1/4 дюйма
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 7 ч

Гайка 1/4 дюйма Fotokvant FLH-71 для студийного оборудования. Стальная гайка для студийного оборудования со стандартной резьбой 1/4". Ну, вы же знаете как они теряются...

-10 %70 ₽
60 ₽
В корзину

Видео

Аббас
Аббас
Студийные стойки. Обзор QZSD LS-25-S
Студийные стойки. Обзор QZSD LS-25-S
Что такое боке в фотографии
Что такое боке в фотографии
Михаил Ворожцов – фотограф, философ и просто хороший человек в гостях у видеоканала Photogora.ru
Михаил Ворожцов – фотограф, философ и просто хороший человек в гостях у видеоканала Photogora.ru
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.